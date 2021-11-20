Режиссер Театра сатиры Валентин Плучек был без ума от молодого актера Валерия Гаркалина. Его покорили талант, харизма и юмор, и скорее спектакли создавались для артиста, а не он подстраивался под них. Таким помнит творческий дуэт коллега покойного Гаркалина, актер и педагог Юрий Васильев.

В Театр сатиры из труппы театра Образцова актера привел друг Михаил Зонненштраль. Как рассказывал сам Гаркалин, буквально за руку привел и показал с ним дуэтом спектакль по пьесе Славомира Мрожека. Худсовет пришел в восторг и тут же поспешил перехватить будущую звезду. Зонненштраль радовался за друга, поддерживал, позже работал на одной сцене. Он трагически погиб, едва разменяв пятый десяток. Но успел, помимо прочих заслуг, открыть Гаркалина мастеру Плучеку.

«Валентин Николаевич Плучек — у него были периоды, когда он очень влюблялся в актера. И вот Валера был одной, наверно, из последних любовей Плучека. На него он сделал „Укрощение строптивой“. Совершенно необычное решение Петруччо, которого привыкли видеть таким брутальным, а Валера был очень интересным, это было такое совершенно открытие. У него складывалась очень такая счастливая карьера, потом он Хлестакова („Ревизор“ Николая Гоголя. — Прим. ред.) играл в новой редакции. Поэтому вот этот момент последней любви Плучека — это Валера был», — отметил Васильев.

По словам артиста, Валентин Плучек готов был пренебречь всеми законами и условностями, если хотел видеть в определенной роли определенного актера. Он умел видеть не только внешность и образ исполнителя роли, но и внутренний мир, которым можно украсить персонажа, пусть и слегка изменив.

«Я думаю, в Валере он видел как раз возможности его юмора, его какой-то странности, его фактуры особенной и на это как-то выстраивался», — сказал Васильев.

На смену Плучеку руководить театром в 2000 году пришел Александр Ширвиндт, который спустя год исключил Гаркалина из труппы. И блистательный Петруччо не спас артиста от сурового решения.

«По-моему, отменили спектакль, сказали, что Валера сильно болен, а он в это время играл антрепризу. Ширвинд узнал и прямо так сгоряча… Он только стал худруком, ему надо было, видимо, как-то построить авторитет и дисциплину. Поэтому вот так он попал под горячую руку, мне кажется», — поделился Юрий Васильев.

Уход из Театра сатиры карьеру Гаркалина не остановил. Впереди было много интересных ролей на сцене и в кино, он много играл в антрепризных постановках, стал педагогом — профессором ГИТИСа, который когда-то окончил.

Этой осенью звезда «Ширли-мырли» попал в больницу с коронавирусом. Позже его перевели в реанимацию, так как состояние все ухудшалось, затем подключили к ИВЛ. Врачи диагностировал у народного артиста РФ серьезное поражение легких — от 75 до 80%. Позднее все отяготилось тромбозом артерий рук. Актеру грозила ампутация. Организм не выдержал последствий вируса. Валерий Гаркалин умер 20 ноября 2021 года, не приходя в сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю единственной на всю жизнь любви Валерия Гаркалина.