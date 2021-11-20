Два человека погибли в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Предварительно, представительский BMW вылетел на полосу встречного движения и столкнулся в лобовую с паркетником Mercedes.
Фото, видео: depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru
Два человека погибли в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Предварительно, представительский BMW вылетел на полосу встречного движения и столкнулся в лобовую с паркетником Mercedes.
По данным 5-tv.ru, последний принадлежит входящему в список Forbes бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли он за рулем или в автомобиле неизвестно.
Водитель BMW погиб на месте. Его пассажир был доставлен с тяжелыми травмами в больницу, однако спасти его не удалось. В паркетнике никто не пострадал.
На месте работают правоохранители и следственно-оперативная группа.
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