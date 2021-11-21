Пан или пропал: что будет с рублем зимой 2021–2022

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Виктория Андреева
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Экономист Петроневич рассказал о курсе рубля грядущей зимой

Пан или пропал: что будет с рублем зимой 2021–2022

Фото: Depositphotos / valphoto

Стоит ли вкладывать деньги в зарубежную валюту? На каких позициях будет рубль в середине грядущего года? Обо всем рассказал экономист Максим Петроневич.

Российский рубль укрепит свои позиции в ближайшие месяцы. Никаких серьезных падений и обвалов не ожидается. Такое мнение выразил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич в интервью агентству «Прайм».

«В пользу рубля складывает баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций», — уточнил эксперт.

По словам Петроневича, закономерное снижение объемов ввоза товаров в начале 2022 года спровоцирует рост сальдо торгового баланса при том, что цены на основные товары российского экспорта останутся высокими. Экономист также уверен, что объемы продажы за рубеж нефти и газа как в начале 2022-го, так и в последующие месяцы будут только увеличиваться. Все это будет способствовать укреплению нацвалюты.

Между тем, доллар также не собирается «падать». Максим Петроневич уверен, что американская валюта сохранит свои позиции, несмотря на все сопутствующие отрицательные факторы и давление со стороны. На этой неделе, к примеру, доллару уже удалось укрепиться по отношению к российской валюте — 73,41 рубля. Правда, произошло это впервые с 22 октября.

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