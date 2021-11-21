Стартап на крови: мошенники пытаются нажиться на трагедии Марины Хлебниковой

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Мадлена Гришина
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Мошенники пытаются нажиться на трагедии Марины Хлебниковой

Стартап на крови: мошенники пытаются нажиться на трагедии Марины Хлебниковой

Фото: globallookpress / Natalia Shakhanova

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Накануне профессор НИИ скорой помощи им. Склифосовского обратился с просьбой о донорской крови для певицы. Тут же рядом горем появились шакалы.

Пока исполнительница хита «Чашка кофию» Марина Хлебникова борется за свою жизнь в реанимации НИИ имени Склифасовского, а врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние звездной пациентки, мошенники в это время создают страницы в сети от лица официального представителя певицы и требуют перевести деньги на лечение. Пиар-менеджер Хлебниковой обратилась ко всем поклонникам, чтобы те были бдительны и никаких денег на неизвестные счета ни в коем случае не переводили.

«Друзья, появились мошеннические аккаунты, которые якобы собирают деньги для Марины! Не отправляйте им ничего!» — написала пиар-менеджер певицы на странице Хлебниковой в Instagram.

Instagram @marina_hlebnikova_official

Пока просьб со стороны представителей и родных Хлебниковой о помощи не поступало. Но врачи московской больницы рассказали о тяжелом состоянии певицы и уже обратились ко всем неравнодушным, чтобы те по возможности приехали и сдали кровь.

«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки. Плазму же нужно восстанавливать, электролиты. Это же на длительный срок. Кожа вся пожженая, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы. Никто никого не заставляет, но предлагаем сдать кровь. В основном плазму будем переливать», — рассказал хирург НИИ скорой помощи имени Склифасовского Игорь Шарипов.

А после стабилизации состояния, как подмечает другой хирург Андрей Шестаков, певице из-за серьезного ожога лица понадобится пересадка кожи.

«Если на лице ожог степени III б, это значит, что нужна серьезная пластика и пересадка кожи», — подчеркнул специалист.

Пожар в доме Марины Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. По предварительной версии, причиной возгорания в комнате певицы стала непотушенная сигарета. Прибывшим на место ЧП пожарным быстро удалось локализовать пламя. Найденную в бессознательном состоянии Хлебникову, экстренно доставили в одну из лучших московских клиник, вели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Штурм отреагировала на беду коллеги по сцене.

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