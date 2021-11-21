Ефим Шифрин заявил, что Измайлов не попадет в рай даже с QR-кодом

Ефим Шифрин заявил, что Лион Измайлов «не попадет в рай даже с QR-кодом». Возмущение юмориста вызвали слова писателя-сатирика о том, что Шифрин в последние годы жизни Виктора Коклюшкина якобы мало с ним общался. Измайлов назвал Шифрина неблагодарным, поскольку не секрет, что именно монологи Коклюшкина принесли юмористу всенародную славу.

«Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом. <…> Мы с Витей никогда не ссорились, никогда в жизни. Мы стали общаться реже, это и дало повод человеку судачить об этом. Но не мужское это дело и не его», — заявил артист в эфире НТВ.

По словам Шифрина, Коклюшкин сам с каждым годом все больше закрывался и отдалялся от друзей. Многие винят в этом вторую жену писателя-сатирика, которая помогла ему излечиться от алкогольной зависимости и держала в строгости. Об этом в той же программе высказался журналист и телеведущий Лев Новоженов. По его мнению, именно супруга отвадила от Коклюшкина всех друзей.

«Может быть, хотела огородить его от нашего дурного влияния, мы ведь любили выпить, закусить. Видимо, ей это не нравилось», — предположил Новоженов.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался 12 ноября, не дожив считанных дней до 76-летия. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Как сообщал 5-tv.ru, с монологами Коклюшкина выступали многие звезды, в частности, Евгений Петросян, Елена Степаненко, Владимир Винокур, однако на его похоронах едва ли не единственным коллегой по юмору был Ефим Шифрин, которому сочинения писателя принесли всесоюзную и всероссийскую известность.