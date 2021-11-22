«Прерванный полет»: какое желание актер Зубов так и не успел исполнить при жизни

Перспективный актер, известный зрителям по роли Лехи в сериале «Воронины» скончался на 43-м году жизни из-за коронавируса.

Скончавшийся от коронавируса 42-летний актер Михаил Зубов был известен зрителям по ролям в сериалах «Воронины» и «Ищейка».

Перспективный артист так и не успел сыграть свою главную роль, как не успел дождаться и выхода на экраны нового фильма со своим участием. Об этом рассказала в соцсетях рассказала его подруга, глава «КиноЛицея» Елена Володина.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала она.

Володина опубликовала ролик из фильма «Старшая сестра», в котором Зубов сыграл роль папы девочки Милены».

Михаил Зубов закончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента еще в 2003-м году и лишь в 2019-м Школу актерского мастерства «Артанде». Его дебют в кино состоялся в 2018 году. Он успел сняться в таких картинах, как «Ласточка», «Тренер» Данилы Козловского, «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра» и многих других.

Зубов также стал продюсером комедии «Марионетка Жорик». Главную роль в фильме исполнил звезда сериалов «Физрук», «Любка» и «Мамы» Владимир Сычев. Премьера фильма еще впереди, однако увидеть ее актер не успел.

Михаил Зубов ушел из жизни на 43-м году жизни. Как рассказала в беседе с 5-tv.ru супруга артиста Наталья Гердт, он скончался в результате заболевания коронавирусом и пневмонией. По ее словам, актер 13 дней провел в реанимации, но, несмотря на усилия врачей, болезнь оказалась сильнее.

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