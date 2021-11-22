Цыганова разнесла выступление «бородатой» Ваенги: «Не отмоется от этого ужаса»

Звезда шансона обвинила коллегу в воровстве и пригрозила судом.

Звезда русского шансона Вика Цыганова в пух и прах разнесла исполнение песни «Купола» Еленой Ваенгой — та вышла на сцену в образе попа с бородой и в рясе. Цыганова заявила, что, впервые увидев выступление коллеги, была в полнейшем шоке.

«Не знаю, как она отмоется от этого ужаса. Саму песню невозможно испортить, поэтому Ваенга не измазала ее своим бездарным исполнением, а измазалась сама. Никакого прощения она после не просила», — сказала она в интервью StarHit.ru.

Цыганова добавила, что таким образом Ваенга только и продемонстрировала что пустой хайп и заискивание перед публикой. Она уверена — в будущем певице это точно аукнется.

К тому же, по словам знаменитости, Ваенга не заплатила ни копейки за право петь композицию. И хоть сама Цыганова не готова судиться, ее муж — Вадим Цыганов, который является одним из авторов песни, — готов к разборкам в суде.

«Да, подмешалось и воровство. Но я с ней судиться не хочу, это Лена большой любитель ходить по судам. А вот муж Вадим скорее всего подаст иск, потому что композиция, действительно, № 1 в нашей стране уже десятки лет», — заверила звезда.

Год назад Цыганов хотел вдохнуть в песню новую жизнь: его супруга спела хит в дуэте с Ярославом Сумишевским, готовилась специальная версия для официального издания — планы были далеко идущие. Но как снег на голову свалилось скандальное выступление Ваенги.

«Обычно у авторов спрашивают разрешение на исполнение, тем более публичное, тем более для телевидения. А здесь мы узнаем постфактум, и это шок», — недоумевает он.

«Купола» Цыганов написал в соавторстве с композитором Игорем Слуцким. Песню услышал Михаил Круг и был так сильно впечатлен, что заявил — она обязательно должна быть в его репертуаре. К слову, именно в исполнении Круга «Купола» стала хитом. После его смерти песня не канула в забытье — ее и сегодня любят миллионы поклонников творчества шансонье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж вынудил Вику Цыганову лечь под нож хирурга. Артистка призналась — она так боится перестать быть музой для супруга, что готова на самые отчаянные шаги.