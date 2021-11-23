Дерматит и инфекция вместо кожи без морщин: чем опасны тейпы и пластыри для лица

Врач-косметолог Дарья Донец рассказала, как обезопасить процедуру тейпирования и сделать ее максимально эффективной.

Кинезиотейпирование и специальные пластыри едва ли помогут избавиться от нежелательных морщин, вероятен разве что временный эффект. Зато проблем подкинут запросто! При неправильном использовании можно повредить кожу, заработать воспаление и даже занести инфекцию. Несколько часов бьюти-процедуры чреваты несколькими месяцами восстановления, если пренебрегать правилами и профессиональным контролем таких манипуляций. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-косметолог и дерматолог Дарья Донец.

Безусловно, тейпы и пластыри как неинвазивные методы омоложения едва ли «растянут» ваше лицо, как могут это сделать пластические хирурги-халтурщики. Но, как известно, и безобидные на первый взгляд патчи для кожи вокруг глаз приводят к жутким раздражениям и куда более катастрофическим последствиям, если выбрать непроверенные, с сомнительным составом и держать их на веках слишком долго. Не стоит увлекаться и «наклейками», особенно, если их продает несертифицированный производитель. Лучше для начала посоветоваться с врачом-косметологом (главное слово — «врач», а не «косметолог»).

«Нанося такой пластырь себе на два и более часа, вы получаете высокий риск возникновения дерматита, нарушения целостности, а также риск появления инфекции, потому что нашей микрофлоре, которая обитает на коже, это не понравится. Ну и плюс ко всему вы получаете парниковый эффект, а значит, кожное сало и потовые железы, которые в норме функционируют, их отток будет нарушен, что не есть хорошо для любой кожи», — отмечает Дарья Донец.

Что касается кинезиотепирования — эта методика сегодня очень популярна на бьюти-рынке. Некоторые дамы, пренебрегая рекомендациями, чтоб уж наверняка, как говорится, оставляют их на коже не положенные пару часов, а на восемь и больше. Хуже того, есть «специалисты», которые рекомендуют так поступать своим пациентам.

Если профессионально установить тейпы с учетом знания анатомии и понимания процесса (ведь тейпирование — это способ с помощью клейкой ленты воздействовать на мышцы, поддерживая и расслабляя их там, где это необходимо), то долгое ношение в лучшем случае будет бессмысленным. В худшем и при неграмотном креплении вы нарушите лимфоток, и качество кожи пострадает.

«Как противоотечная методика тейпирование потрясающе себя зарекомендовало на теле для спортсменов — при травмах, при болевых синдромах, но что касается лица, конечно, она не разгладит ни одни морщины. Временный эффект вы, конечно, получите. Методика подходит для профилактики нарушения лимфотока, для стимуляции мощного тонуса, но в меньшей мере», — пояснила эксперт.

Подводя итог, стоит сказать: ни тейпы, ни пластыри не остановят ход часов и не поборют гравитацию, не смогут дать длительного эффекта, а лишь временно освежат ваше лицо или решат проблему с напряженными мышцами. Но если в войне с возрастом вы все же решили использовать весь арсенал современных средств, применяйте эти девайсы под руководством доктора и не оставляйте их на коже дольше, чем на два часа.

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