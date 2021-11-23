Ширвиндт рассказал, почему был против брака Державина и Бабаян

Режиссер не одобрил выбор друга, но первое впечатление оказалось обманчивым.

Актера и театрального режиссера Александра Ширвиндта связывали долгие годы близкой дружбы с ныне покойным артистом Московского академического театра сатиры Михаилом Державиным. Однако коллеги и закадычные друзья не всегда совпадали во мнении, особенно в том, что касается отношений с представительницами прекрасного пола.

Например, недавно народный артист РСФСР признался, что изначально не одобрил выбор Державина, когда тот решил связать себя узами брака с певицей и актрисой Роксаной Бабаян. По словам Ширвиндта, возлюбленная друга при первой встрече ему совсем не понравилась.

«Она страшно раздражала. Она всегда была талантливее, умнее, красивее и моложе. Это так всегда бесило», — честно признался режиссер в шоу Леры Кудрявцевой.

ТАСС / Саверкин Александр

Но первое впечатление было обманчиво и очень скоро режиссер понял, что его друг выбрал правильную женщину, которая стала его музой и опорой до конца жизни.

Роксана Бабаян и Михаил Державин прожили вместе 37 лет. В последние годы, когда артист тяжело болел, супруга преданно ухаживала за ним и вникала во все нюансы состояния здоровья мужа, пишет StarHit.ru.

Сама супруга рассказывала, что встретила своего второго мужа совершенно случайно. Они познакомились в самолете, когда летели на гастроли в Казахстан. Оба на тот момент были не свободны. Бабаян была замужем за музыкантом Евгением Томахом, а Державин женат на дочери маршала Советского Союза Нине Буденной, причем это был его второй брак.

Однако влюбленные смогли разрешить ситуацию, сохранив хорошие отношения со своими экс-супругами, поэтому обид и претензий после разводов ни у кого не возникло.

Несмотря на то, что своих детей у Бабаян и Державина не было, Роксана построила очень хорошие взаимоотношения с его дочерью Марией от первого брака и племянниками.

После смерти мужа в 2018 году Бабаян не перестала выступать, участвовать в телепередачах и сейчас активно ведет публичную деятельность. Артистка даже завела свой профиль в Instagram, где рассказывает подписчикам о своей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Роксана Бабаян не смогла стать матерью в двух браках.