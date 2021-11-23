Ширвиндт рассказал, почему был против брака Державина и Бабаян

|
Надежда Квашенко
1 022

Александр Ширвиндт о Роксане Бабаян: «Она страшно раздражала»

Ширвиндт рассказал, почему был против брака Державина и Бабаян

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Режиссер не одобрил выбор друга, но первое впечатление оказалось обманчивым.

Актера и театрального режиссера Александра Ширвиндта связывали долгие годы близкой дружбы с ныне покойным артистом Московского академического театра сатиры Михаилом Державиным. Однако коллеги и закадычные друзья не всегда совпадали во мнении, особенно в том, что касается отношений с представительницами прекрасного пола.

Например, недавно народный артист РСФСР признался, что изначально не одобрил выбор Державина, когда тот решил связать себя узами брака с певицей и актрисой Роксаной Бабаян. По словам Ширвиндта, возлюбленная друга при первой встрече ему совсем не понравилась.

«Она страшно раздражала. Она всегда была талантливее, умнее, красивее и моложе. Это так всегда бесило», — честно признался режиссер в шоу Леры Кудрявцевой.

ТАСС / Саверкин Александр

Но первое впечатление было обманчиво и очень скоро режиссер понял, что его друг выбрал правильную женщину, которая стала его музой и опорой до конца жизни.

Роксана Бабаян и Михаил Державин прожили вместе 37 лет. В последние годы, когда артист тяжело болел, супруга преданно ухаживала за ним и вникала во все нюансы состояния здоровья мужа, пишет StarHit.ru.

Сама супруга рассказывала, что встретила своего второго мужа совершенно случайно. Они познакомились в самолете, когда летели на гастроли в Казахстан. Оба на тот момент были не свободны. Бабаян была замужем за музыкантом Евгением Томахом, а Державин женат на дочери маршала Советского Союза Нине Буденной, причем это был его второй брак.

Однако влюбленные смогли разрешить ситуацию, сохранив хорошие отношения со своими экс-супругами, поэтому обид и претензий после разводов ни у кого не возникло.

Несмотря на то, что своих детей у Бабаян и Державина не было, Роксана построила очень хорошие взаимоотношения с его дочерью Марией от первого брака и племянниками.

После смерти мужа в 2018 году Бабаян не перестала выступать, участвовать в телепередачах и сейчас активно ведет публичную деятельность. Артистка даже завела свой профиль в Instagram, где рассказывает подписчикам о своей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Роксана Бабаян не смогла стать матерью в двух браках.

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.83
1.38 84.17
1.40
Избавьтесь от старого! Китайский совет дня на среду, 24 ноября

Последние новости

13:28
На границе с Белоруссией Украина начала спецоперацию «Полесье»
13:26
Стали известны детали падения девушки в шахту лифта в ТЦ Петербурга
13:05
Туристический автобус с 34 пассажирами опрокинулся в Карелии
12:57
Обратная тяга: цена на нефть выросла после заявлений Байдена о распродаже резерва
12:52
Жених прицепился? Что значит, если нитка прилипла к одежде
12:50
Камчатка целенаправленно движется в «зеленую зону»

Сейчас читают

Что известно о сбившем насмерть двух человек в Тюмени майоре СКР
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег
Резко изменившегося Лобанова из «Интернов» рядом с Асмус не узнали фанаты
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты до 5 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа