🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 ноября, когда убывающая Луна находится в знаке Рака, хочется махнуть на все проблемы рукой, отчаяться и перестать двигаться вперед, однако идти на поводу у эмоций не стоит.

♈ Овен

Овны, вы очень критичны к окружающим, при этом в собственном глазу не замечаете и бревна. Если вы предъявляете завышенные требования к другим, будьте добры и сами м следовать. А если вы чувствуете, что не правы, никогда не поздно признать ошибки и извиниться.

Космический совет: цените тех, кто терпит ваш непростой характер.

♉ Телец

Тельцы, настал день, когда вам рекомендуется забыть о проблемах на работе и просто отдохнуть. Что наполняет ресурсом именно вас? Баня, прогулки на природе, посиделки с друзьями в ресторане или теплые домашние разговоры? Вы нуждаетесь в перезагрузке. Поэтому позвольте себе расслабиться.

Космический совет: отключитесь от проблем и отдохните.

♊ Близнецы

Близнецы, ключ к физическому здоровью — позитивные мысли. Если вы будете и дальше раздувать проблемы на пустом месте, ни к чему хорошему это не приведет. Тем не менее некоторые ситуации требует вашей жесткости и смелости. Не бойтесь сделать не так, как все. Главное — как чувствуете вы сами.

Космический совет: взгляните на мир по-новому, и он сразу преобразится.

♋ Рак

Раки, в любых ссорах и конфликтах всегда виноваты двое. Перестаньте перекладывать вину на других. Безусловно, корить себя тоже бессмысленно. Однако важно найти баланс, только так вы сможете прийти к компромиссу с оппонентом и улучшить отношения.

Космический совет: научитесь идти на уступки.

♌ Лев

Львы, модель идеальных отношений - это не только получать, но и отдавать. Существует такое понятие как "безусловная любовь" - это чувство человека, не ждущего ничего взамен. Вам это знакомо? Если нет, не исключено, что вы находитесь не с тем человеком, с которым можете быть счастливы.

Космический совет: проанализируйте свои отношения с партнером.

♍ Дева

Девы, поскольку сегодня повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям. Они давно ждут от вас внимания, однако вас постоянно отвлекают другие дела. Сеегодня стоит наконец пересмотреть приоритеты.

Космический совет: уделите время родным.

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♎ Весы

Весы, вы настолько добры, что позволяете некоторым людям пользоваться этим. Не стоит закрывать глаза на то, что окружающие откровенно используют вас в своих целях. Дайте отпор, если это нужно, а не держите гнев в себе. Худшее, что человек может сделать - подавлять эмоции.

Космический совет: не позволяйте садиться себе на шею.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы долгое время работали на сое имя, однако теперь настал тот период, когда имя будет работать на вас. В ближайшее время перед вами откроются большие перспективы, главное - не упустить шанс и не боятся сделать шаг в неизвестность.

Космический совет: рискуйте - сегодня это оправдано.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня можно переделать кучу дел, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Не стоит откладывать на завтра расчеты и заключение договоров. Именно сегодня все сделки, новые проекты увенчаются успехом. Также можно отправиться на романтическое свидание.

Космический совет: перестаньте прокрастинировать.

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♑ Козерог

Козероги, говорят, что смелость города берет. Однако в вашем случае подняться на вершину Олимпа поможет любовь. Не стоит недооценивать это удивительное чувство. Только любимый человек сможет вас вдохновить и вернуть веру в ебя.

Космический совет: не бойтесь окунуться в чувства.

♒ Водолей

Водолеи, этот день хорош для свиданий, любовных приключений и свадеб. Создав семью в этот период вы можете быть уверены что там вы не встретите предательства, лжи или недопонимания.

Космический совет: проведите время со второй половинкой.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня не стоит принимать решения, лучше проанализируйте свой прошлый опыт. Вы можете понять о жизни что-то совершенно новое. Может даже открыться высший смысл вашего существования.

Космический совет: посвятите время самоанализу.

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