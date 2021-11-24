Лянка Грыу рассказала, как спасла сына от недуга: «Это сделало меня сильнее»

Актриса Лянка Грыу рассказала о диагнозе ее сына, который изменил ее жизнь. По словам звезды сериалов «Тест на беременность», «Барвиха» и «Разведчицы», несколько лет она была вынуждена уйти из профессии.

В интервью Борису Корчевникову звезда призналась, что вскоре после рождения наследника обнаружилось, что у мальчика аутизм в легкой форме, который однако сопровождался задержкой речевого развития.

«В России ему прописали серьезные лекарства, которые мы не рискнули принимать. Они сильно влияют на работу мозга. В связи с этим мы стали искать других специалистов. Поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты», — заявила Грыу.

Актриса проводила с ребенком все свое время, каждый день по два-три часа играла с ним и занималась. На протяжении трех лет не работала и не снималась в картинах.

«Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше всего», — отметила знаменитость.

В итоге с мальчика сняли диагноз, и сейчас он абсолютно здоров. Ребенок прошел тест и попал в класс для одаренных детей.

«Он — моя гордость. Вся эта история сделала меня сильнее», — заключила Грыу.

Как писал 5-tv.ru, мать Лянки Грыу призналась, почему хотела избавиться от дочки.