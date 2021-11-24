Опасный симптом: почему при головной боли во время секса нужно обратиться к врачу

Даже на пике удовольствия можно испытать первые признаки серьезных патологий, свидетельствующих о наличии заболевания.

Головная боль является довольно неприятным недугом, который может застигнуть врасплох в самый неподходящий момент. В некоторых случаях она возникает во время секса.

Как рассказала 5-tv.ru невролог и цефалголог (специалист по изучению и лечению головных болей) Анна Черепанова, если в процессе полового акта у вас вдруг начинает болеть голова, нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы исключить развитие опасных недугов.

По словам специалиста, симптом является достаточно редким, встречается примерно у 1-1,5% населения, причем больше всего ему подвержены мужчины.

Выделяют несколько видов головной боли, возникающей именно во время секса.

«Бывает приоргазмическая двухсторонняя или односторонняя боль, которая характеризуется неприятными сжимающими, пульсирующими, нарастающими к моменту оргазма ощущениями. Длится от нескольких секунд до нескольких часов, в редких случаях может продолжаться до трех суток», — рассказала эксперт.

Также существует оргазмическая головная боль. Она возникает остро и внезапно в момент оргазма. Длится от нескольких секунд так же до нескольких часов.

Несмотря на то, что это первичный вид головной боли, тем не менее, необходимо посетить невролога, который соберет всю информацию о состоянии пациента и, при необходимости, назначит дополнительные обследования — нейровизуализацию, компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию.

«Может понадобиться даже лимбальная пункция, для того, чтобы вовремя исключить органическое поражение головного мозга, вызванные внутримозговыми излияниями, оболочечными кровоизлияниями и новообразованиями диссекции сосудов», — отметила врач.

Также детальное обследование позволит исключить и некоторые другие патологии головного мозга, которые как раз способны вызывать вторичные головные боли, усиливающиеся при физической активности, и при половом акте в том числе.

«Если органическая патология головного мозга исключена и установлено, что болевые ощущения связанна с сексуальной активностью, то в этом случае обычно выбирается тактика лечения, направленная на профилактику и купирование приступа», — объяснила специалист.

Безусловно, чувственные удовольствия и регулярные занятия сексом в целом благотворно влияют как на физическое, так и на психо-эмоциональное состояние человека, помогают оставаться в отличной форме, улучшают настроение и многое другое. Однако все хорошо в меру, как известно.

Например, американский актер Уилл Смит недавно признался, что от безудержных половых контактов у него возникала тошнота.

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