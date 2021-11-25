Врач назвал ошибку при чистке ушей, которая может вызвать у детей нарушения слуха

В интервью 5-tv.ru медик разъяснил, кому и как правильно избавляться от ушной серы.

Многие родители задаются вопросом: как чистить ребенку уши и можно ли это делать в принципе. На одной чаше весов — гигиена, на другой — боязнь нанести травму малышу. Детский хирург Виталий Быковский в интервью 5-tv.ru взвесил все «за» и «против».

Можно ли использовать ватные палочки и чем это опасно?

«Мы можем чисто механически тромбовать эту серу по каналу и обеспечивать формирование так называемой серной пробки, что может проявляться снижением слуха, болями в области ушей, особенно при проезде в метро или спуске по эскалатору или во время полета в самолете. <…> Также нередкое явление — повреждение барабанное перепонки», — рассказал эксперт.

Кому вообще нельзя чистить уши?

Быковский призвал разделить детей на две группы: до года и после, и вот первым, по его мнению, чистить уши нельзя вообще. Очищение от серы происходит само собой. А если нет, стоит проконсультироваться со специалистом.

«У новорожденных детей, грудных, до первого года вообще нежелательного применять даже палочки с ограничителем. Лучше всего заменить их турундой. А вообще при купании у таких маленьких детей происходит очищение от ушной серы», — пояснил детский хирург.

Как правильно использовать ватные палочки?

Тем не менее, исключения все же есть, хотя и крайне не желательны.

«У детей постарше в принципе можно использовать палочки с ограничителем, но это будет обработка ушной раковины снаружи. Можно заменить салфеткой, ватным диском», — отметил врач.

Объяснив вред, который могут доставить ватные палочки, медик призвал отказаться от них.

Эту же теорию подтвердила кандидат медицинских наук Анна Левадная. В беседе с ресурсом Медикформ она рассказала, что чистка ушей ватными палочками может привести к развитию инфекции в организме. Дело в том, что когда мы помещаем палочку в ухо, она может протолкнуть застоявшуюся серу вместе со всеми микробами еще дальше.

«Их применение убирает серу, которая является важным защитным фактором от инфекции, еще глубже проталкивает серу к барабанной̆ перепонке и создает риск травмы перепонки», — говорит эксперт.

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