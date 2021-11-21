Никому не пожелаю: Садальский рассказал о последних днях умершей Руслановой

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 10 082

Станислав Садальский рассказал о последних днях умершей Нины Руслановой

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Нина Русланова

По словам артиста, его коллега по цеху на закате лет была беспомощной и страдала от этого.

Станислав Садальский рассказал о последних днях умершей народной артистки РФ Нины Руслановой. По словам актера, звезда была всеми забыта, что, по его мнению, и привело к трагедии. Садальский отметил, что никому бы не пожелал той же участи.

«Это естественный процесс, потому что умираешь оттого, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают. Нина очень переживала свою беспомощность. Я только желаю, что такого конца ни у кого из артистов не было. Очень тяжело уходить, когда ты без сил», — сказал артист в беседе с 5-tv.ru.

Нина Русланова скончалась 21 ноября. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени. Актриса была госпитализирована 11 ноября с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией развившимися, вероятно, как осложнения заболевания.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.76
0.16 82.58
0.32
Время выдохнуть и надеть розовые очки: астропрогноз на неделю с 22 по 28 ...

Последние новости

0:21
«Плохая аура»: Степченко вспомнил о мистическом даре Нины Руслановой
0:06
День Матроны Московской: Что можно и нельзя делать 22 ноября
0:01
Из московского хостела спасли 15 человек после крупного пожара
23:52
Ювелирный залп! Почему в США испугались поражения Россией своего же недействующего спутника
23:40
Задержанный по делу с мертвецом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве
23:37
Дружинина нашла «тайну» фамилии Руслановой, перекликающуюся в ее судьбе

Сейчас читают

Любил жизнь и ушел молодым: чем известен умерший в 42 года актер Михаил Зубов
Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой
Названа причина смерти актера из «Ворониных» Михаила Зубова
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа