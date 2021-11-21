Никому не пожелаю: Садальский рассказал о последних днях умершей Руслановой

По словам артиста, его коллега по цеху на закате лет была беспомощной и страдала от этого.

Станислав Садальский рассказал о последних днях умершей народной артистки РФ Нины Руслановой. По словам актера, звезда была всеми забыта, что, по его мнению, и привело к трагедии. Садальский отметил, что никому бы не пожелал той же участи.

«Это естественный процесс, потому что умираешь оттого, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают. Нина очень переживала свою беспомощность. Я только желаю, что такого конца ни у кого из артистов не было. Очень тяжело уходить, когда ты без сил», — сказал артист в беседе с 5-tv.ru.

Нина Русланова скончалась 21 ноября. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени. Актриса была госпитализирована 11 ноября с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией развившимися, вероятно, как осложнения заболевания.