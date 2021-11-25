От Локи до Одина: какой вы скандинавский бог по гороскопу

Все мы в детстве представляли, кем хотим быть — богами, суперменами или же киногероями. Однако звезды гораздо больше знают о нас, чем кто-либо еще. Эксперты сайта «Лиза» смогли рассказать, кем бы вы были, если бы стали скандинавским богом.

Овен — Моди

Моди является богом воинской ярости и по совместительству сыном лидера всего пантеона — Одина. На поле битвы этот бог наводил страх на противников воодушевлял своих соратников. Овнов роднит с этим божеством то, что они хорошо разбираются в человеческих эмоциях. Это дает им возможность манипулировать людьми и использовать их минусы.

Телец — Фрейр

Фрейр олицетворяет плодородие и лето. Он, как и Тельцы, отличается спокойным и миролюбивым нравом, учтив и не поддается провокациям. Он всегда старается избегать конфликтов и споров — поэтому данное созвездие ему точно подходит.

Близнецы — Локи

Локи славится своей хитростью. Очень часто он добивается своих целей с помощью обмана и манипуляций, поэтому Близнецы прекрасно отражают характер божества. Они проявляют гибкость своего ума, но порой используют для этого не самые доблестные способы.

Рак — Фригга

Фригга — жена Одина. Она олицетворяет любовь, ласку, домашний уют и брак. Также она является провидицей, чем очень похожа на Раков. Ведь это созвездие очень сильно полагается на свою интуицию.

Лев — Тор

Кому как не Львам олицетворять гордого бога грома? Он горд, честен и любит внимание, так же как и Львы. Но несмотря на свое тщеславие, они обладают очень милым и добродушным характером. Они сильны духом и всегда готовы защитить слабых.

Дева — Форсети

Это божество олицетворяет справедливость во всем мире. Он считается покровителем судов и собраний. Именно на него возложена обязанность разрешать конфликты, руководствуясь своими мудростью и знаниями. Также и Девы всегда отличаются мудростью, рассудительностью и любовью к порядку. Их толковые советы всегда помогают выпутаться из, казалось бы, безвыходной ситуации.

Весы — Браги

Браги ассоциируется с красноречием и романтичностью. Это божество всегда являлось покровителем творческих людей. Весы очень похожи на Браги тем, что они всегда тяготеют к творческим профессиям и обладают хорошим красноречием.

Скорпион — Хермод

Хермод, один из скандинавских асов, является посланником Одина. Согласно мифам, его действия всегда было трудно предугадать — в этом они схожи со Скорпионами. С данным знаком мало кто может совладать, ведь он всегда делает то, что хочет.

Стрелец — Велунд

Поскольку Велунд как кузнец связан с огнем и пламенем, он очень подходит пылкому характеру Стрельцов. Из-за своей горячности и импульсивности они могут наломать много «дров» и даже совершить плохой поступок, даже не желая этого.

Козерог — Один

Один — главный бог скандинавского пантеона. Как и любой лидер, он обладает рассудительным нравом, спокойно реагирует на самые, казалось бы, патовые ситуации. Козероги в этом похожи на данное божество. Они также четко придерживаются задуманного плана и платят людям той же монетой, которой платят им. Яростная месть этого знака никому не придется по духу.

Водолей — Ньерд

Бог Ньерд является отцом Фрейра. Он обладает большим списком навыков: управление огнем, морем и ветром. Водолеи так же как они достигают успеха в различных сферах жизни: они могут себя прекрасно зарекомендовать как на творческом поприще, так и в более приземленных вещах. Например, они всегда ведут учет финансов и никогда не беспокоятся о деньгах, ведь Водолеи всегда рассчитывают свои траты и знают где заработать еще.

Рыбы —Хеймдалль

Хеймдалль считается «светлейшим из асов». Он охраняет радужный мост — проход между мирами и способен предсказывать будущее. Рыбы обладают такой же тонкой чувствительностью и великолепной интуицией.

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