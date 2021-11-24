Мангуст, кот или слон: кто вы по древнему индийскому гороскопу

Жители Индии не выходят с утра из дома, пока не прочтут гороскоп на день, и ни в коем случае не станут строить отношения, пока не узнают знак своего вероятного партнера и совместимость с ним. При этом считается, что индийские гороскопы, составляемые не только по солнцу, а еще и по множеству звезд, отличаются особой точностью.

Мангуст. Знак людей, родившихся 11–23 января.

Истинные идеалисты, рьяно относятся к своей чести, очень харизматичны, но с трудом сходятся с людьми, подозревая везде подвох. Отличные друзья, а в работе ставят перед собой цель и идут к ней исключительно правильными путями.

Обезьяна. Знак людей, родившихся 24 января — 5 февраля.

Черствые и холодные снаружи, но обладают ранимой душой. Быстро заводят знакомства и становятся душой коллектива. В работе усердны и стремительны.

Львица. Знак людей, родившихся 6–18 февраля.

Обладают ярко выраженными качествами лидера, и не менее хороши в качестве исполнителя. Любят власть и деньги, но добиваются их только законными способами. Часто становятся руководителями больших компаний и корпораций.

Лошадь. Знак людей, родившихся 19 февраля — 3 марта.

Главной целью в жизни ставят любовь, которую считают главным из всего, что есть в мире. Ради любви готовы пойти на все и отказаться практически от всего.

Лев. Знак людей, родившихся 4–16 марта

Очень харизматичны и влиятельны, привлекают внимание противоположного пола, но при этом эгоистичны. Уверены, что мир создан для того, чтобы они жили в роскоши и славе.

Корова. Знак людей, родившихся 17–30 марта

Очень ответственные и добрые люди, хорошие мужья и жены, незаменимые работники. Сложно вызвать у них гнев или радость, однако, если уж их «расшевелить», то стоит ждать урагана.

Слониха. Знак людей, родившихся 31 марта — 12 апреля

Отличительная черта этого знака — добродушие. Склонны к благотворительности и волонтерству, помогают бездомным, никогда не пройдут мимо человека, которому нужна их помощь. Если же оказываются не в силах помочь, будут винить в этом себя.

Конь. Знак людей, родившихся 13–27 апреля

Очень общительны, неусидчивы и несклонны к кропотливой работе. Самая лучшая деятельность для них — журналист, который из коня получится очень хороший.

Слон. Знак людей, родившихся 28 апреля — 10 мая

Очень ответственные и выносливые, как физически, так и морально. Целеустремленные, надежные работники. На слонов можно положиться в любых начинаниях, но только в случае близкого знакомства. В отношениях очень ревнивы.

Овца. Знак людей, родившихся 11–24 мая

Огонь и лед в одном сосуде, находятся в постоянном поиске себя и баланса в своей душе. Жизнь постоянно подбрасывает им проблемы, решая которые они постепенно приближаются к душевному покою.

Змей. Знак людей, родившихся 25 мая — 7 июня

Кажутся очень высокомерными и холодными, однако на самом деле болеют душой за каждого, кому не могут помочь. По жизни им выпадает роль жесткого и даже жестокого начальника и руководителя.

Змея. Знак людей, родившихся 8–20 июня

Стремятся к власти и поклонению. Обладают скверным характером и пытаются всем показать, насколько они лучше них. К сожалению, нередко пробиваются очень высоко и прочно сидят на своем «олимпе».

Собака. Знак людей, родившихся 21 июня — 5 июля

Очень преданны, отзывчивы и готовы поддержать в любой ситуации, как словом, так и делом, но и в ответ ждут того же самого. Так что, если вы не можете дать этого человеку, лучше не заводите с ним серьезных отношений.

Кошка. Знак людей, родившихся 6–19 июля

Очень практичны и вездесущи, обладают широким кругозором, почти энциклопедическими знаниями и неординарным мышлением. В друзья выбирают только тех людей, которые могут принести им пользу.

Баран. Знак людей, родившихся 20 июля — 1 августа

На барана легко можно оставить любую работу и быть уверенным, что он ее выполнит. Он взваливает ношу себе на спину и неуклонно идет к цели, часто загоняя себя до полусмерти. Однако рядом с этими людьми всегда много настоящих друзей, которые помогают им.

Кот. Знак людей, родившихся 2–15 августа

Сами не знают, чего хотят от жизни, постоянно ходят по лезвию ножа. Непредсказуемы, часто совершают необдуманные поступки, которые, однако, заканчиваются хорошо, потому что у котов хорошо развито шестое чувство.

Крыс. Знак людей, родившихся 16–29 августа

Властолюбивые прожигатели жизни, любят комфорт и не желают никому зла. В то же время причиняют его по необходимости.

Крыса. Знак людей, родившихся 30 августа — 12 сентября

Ценят семью и уют, ставя их над всеми остальными радостями жизни.

Бык. Знак людей, родившихся 13–25 сентября

Непоколебимые, как снаружи, так и внутри, при этом добрые и даже милые. Привыкли полагаться только на себя и не отказывают в помощи тем, кто в ней нуждается.

Тигрица. Знак людей, родившихся 10–22 октября

Много путешествуют, помогают всем подряд. Часто попадают в опасные ситуации, но выбираются из них благодаря везению, которое оберегает их в течении всей жизни.

Буйвол. Знак людей, родившихся 23 октября—5 ноября

Ставят во главу угла семью, готовы на любые поступки ради ее сохранения, в том числе противоречащие общепринятой морали.

Тигр. Знак людей, родившихся 6 ноября—14 декабря

Амбициозные, честолюбивые и целеустремленные — вот главное, что отличает людей, родившихся под знаком тигра.

Пес. Знак людей, родившихся 15–27 декабря

Верные и преданные друзья, добросовестные исполнители, отличные руководители. Невезучи в амурных делах, часто заканчивают жизнь в окружении друзей, но без любимого человека.

Обезьян. Знак людей, родившихся 28 декабря — 10 января

Целеустремленные и амбициозные. В отношениях однолюбы. Часто занимают руководящие должности, хотя большинство из них — хорошие работники среднего звена, пишет Resfeber.ru.

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