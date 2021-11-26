Певица Ирина Дубцова решилась на опасную операцию. В последнее время в тренде уменьшение груди — артистка не отстает от знаменитых коллег и тоже легла под нож хирурга. Все детали звезда раскрыла в своем Instagram.

Незадолго до 40-летия Дубцова захотела кардинально изменить собственную внешность. Возможно, она просто устала от больших грудных имплантов. Но не исключено, что и здоровье больше «не тянет».

«Настал этот день долгожданный! Прошло 12 лет, пора делать замену, коррекцию. Это неизбежно. Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность», — поделилась мнением певица.

Звезда уже успела оправиться от операции: все прошло быстро и удачно. Артистка успела выложить в социальную сеть несколько видео, где заявила, что чувствует себя прекрасно.

«Все! Все хорошо! Отхожу от наркоза. Самое классное, что имплантов больше нет!» — подытожила Ирина Дубцова.

Instagram @dubtsova_official

7Дней.ru отмечает, что грудь — единственная часть тела, которую Дубцова согласилась изменить с момента участия в шоу «Фабрика звезд». Правда, ходят слухи, что до «богатой жизни» артистка перенесла ринопластику и сделала липосакцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему знаменитые персоны массово удаляют силиконовые импланты.