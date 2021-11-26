Шахтеры с «Листвяжной» до ЧП неоднократно жаловались на высокий уровень метана

Трудившиеся на шахте «Листвяжная» горняки до трагедии неоднократно жаловались на стойкий запах метана. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

«Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы. Поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано. Это покажет экспертиза, это покажут следственные действия», — цитирует государственного деятеля ТАСС.

Также Демешин добавил, что в связи с трагедией и вскрывшимися деталями ЧП в ближайшее время на безопасность будут проверены все шахты Кузбасса.

Трагедия в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В МЧС поступил сигнал о задымлении в тоннеле «Листвяжной». Заблокированными оказались 46 горняков. Шестеро спасателей немедленно отправились за несчастными, но вскоре тоже пропали. К этой минуте погибшими считают 51 человека — одного сотрудника МЧС недавно удалось вызволить из опасного места. Еще 63 человека пострадали в результате ЧП в Кузбассе. Некоторые находятся в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого подозревают в причастности к трагедии на шахте в Кемероской области.