Рунический гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря для всех знаков зодиака

Дар читать послания рун не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предрекать крупные мировые события, природные явления, перипетии в судьбе ярчайших представителей человечества. Многие эксперты в области тонких материй доверяют именно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Для своих читателей 5-tv.ru приготовил прогноз и ценные советы от признанного предсказателя.

Овен

Руны лагуз, иса и ансуз рекомендуют на этой неделе обратить внимание на возможности наладить диалог с нужными вам людьми. Это не обязательно должно быть деловое общение на предмет далеко идущих планов. Если вы давно не знаете, как подступиться к симпатичному вам человеку, в ближайшее время вы почувствуете себя более уверенно. Прислушавшись к своей интуиции, вы сможете проявить себя в сфере коммуникации и преодолеть накопленные негативные установки и сложности.

Телец

Руны соуло, гебо и беркана благоволят любому вашему начинанию. Можете не сомневаться в своих силах. Если ощущаете острый интерес к чему-то, не откладывайте на завтра, непременно делайте сегодня. Проявите азарт и активность, и для вас откроются новые возможности, вы также сможете привлечь на свою сторону необходимых людей и обрести в их лице единомышленников.

Близнецы

Перевернутая руна кено, а также ингуз и наутиз рекомендуют сконцентрировать свои силы планах, которые до сих пор не удалось реализовать. Попробуйте подступиться к проблеме с другой стороны, получите новую информацию и постарайтесь увидеть ситуацию по-новому. Вам наверняка откроются неожиданные и простые новые пути решения задачи. Кроме того, понадобятся новые ресурсы для исполнения задуманного, но вы легко сможете их себе обеспечить.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Рак

Руны хагалаз, соуло и дагаз говорят о том, что сейчас могут происходить события, которые вы не в состоянии в полной мере предвидеть. Однако, если будете готовы к неожиданностям, сможете эффективно использовать любые предложенные обстоятельства. Избавьтесь от лишних вещей, дел и даже людей, которые могут помешать вам начать новую жизнь или хотя бы изменить ее в лучшую сторону.

Лев

Руны гебо, лагуз и беркана призывают прислушаться к себе и, отталкиваясь от своего внутреннего ощущения комфорта, приступить наконец к давно запланированным делам. Пора превратить в ощутимую реальность мечты, что уже назрели, уже готовы проявить себя в этом мире. Будьте спокойны и внимательны, поборите тревоги и действуйте решительно. Все обязательно получится.

Дева

Перевернутые руны райдо и турисаз, а также хагалаз не советуют предпринимать каких-то смелых шагов и вообще предлагают пока отказаться от чрезмерной активности. В любой деятельности важно сейчас проявить аккуратность. С другой стороны, в этот период вы можете спланировать решение давно ставших актуальными проблемы и небольшие сложности. Сосредоточьтесь на сценарии устранения обстоятельств, которые препятствуют главным целям.

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Весы

Руны феху, турисаз и перевернутый манназ предупреждают о неурядицах в финансовой сфере, которые могут не лучшим образом сказаться на окружающих вас людях. С другой стороны, в ближайшую неделю вы откроете для себя определенные способности, такие как умение сосредоточиться на задаче, сконцентрировать внимание на истинно важном и ценном, уместно и рационально приложить усилия.

Скорпион

Дагаз, перевернутая руна перто и хагалаз предлагают как можно скорее завершить все дела, которые не принесли вам ожидаемого успеха. Лучший совет для вас на ближайшие дни — посмотреть на ситуацию с точки зрения эффективности приложения собственных сил и использовать возможности, что открываются вам. Если чувствуете, что некоторые события не готовы пока прийти в вашу жизнь, и тому есть препятствия, следует отложить либо вовсе забыть о них.

Стрелец

Руны эйваз, хагалаз и альгиз говорят о том, что в предстоящие семь дней буквально все двери перед вами будут открыты. Но некоторые перспективы, пусть и многообещающие, могут быть связаны со столкновением интересов, с конфликтными ситуациями и разного рода выяснением отношений. Придется балансировать на тонкой грани, разделяющей крах ваших надежд и успехи, стараться не ранить себя и близких в процессе преодоления препятствий. Минимальные жертвы на пути к цели — вот, к чему вам нужно стремиться.

Козерог

Перевернутая руна райдо, иса и хагалаз советуют неделю с 29 ноября по 5 декабря использовать исключительно для отдыха, наполнения новыми силами и энергией. Найдите занятие, которое гармонизирует и вдохновляет, если не хочется никакой работы, просто расслабляйтесь и по возможности избегайте любой активности или ответственности. Полезно будет посвятить время анализу пройденного пути и планированию будущего.

Водолей

Перевернутая руна феху, а также дагаз и иса в обычном положении советуют взять под контроль сферу финансового благосостояния и использовать все подручные средства для преодоления существующих обстоятельств. В эти дни вокруг вас сконцентрируются силы, которые готовы открыть вам уникальные пути к успеху и благоприятные перспективы.

Рыбы

Руна манназ, а также перевернутые феху и кено советуют не щедро расходовать ресурсы в этот период и сосредоточиться на сфере личного развития. Намного полезнее будет сейчас посвятить время получению достоверной, качественной, нужной вам для воплощения идей информации. Именно нехватка знаний о процессе или объекте работы зачастую препятствует вашему развитию.

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