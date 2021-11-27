Подопечная Градского рассказала о его состоянии на последних съемках «Голоса»

Известный музыкант Александр Градский, госпитализированный с подозрением на инсульт, ранее на съемках шоу "Голос", и намека не подавал на плохое самочувствие. Об этом заявила Юлия Курганова, попавшая в команду к знаменитости. Она призналась, что очень переживает за наставника, но утверждает, что ранее он чувствовал себя лучше.

«На прошлых съемках он был в очень бодром состоянии: присутствовал на репетиции, рассказывал истории, пел нам, ругался иногда», — рассказала Курганова Woman.ru.

Сын артиста Даниил Градский от комментариев отказался — на вопрос журналиста 5-tv.ru ответил, что говорить на тему самочувствия отца не хочет и не будет.

Однако, согласно информации некоторых источников, состояние Градского оценивается как тяжелое.Ему экстренно вызвали скорую помощь и увезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом известном человеке, пострадавшем от инсульта — основатель премии «Кинотавр» Марк Рудинштейн подключен к аппарату ИВЛ.