Отказываемся болеть и начинаем любить! Китайский гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Предстоящая неделя будет окрашена в цвет энергетических конфликтов и столкновений. Начнется со скандала между начальником дня (Змеей) и начальником месяца (Свиньей), а завершится днем солнечного затмения. Ну и между будут всякие мелкие неприятности зудеть над ухом.

Не хочется быть нытиком, но какие выводы можно сделать из этого расклада? Вывод первый — надо быть максимально внимательным и осознанным — то есть точно понимать, что вы делаете, почему и для чего. Тогда шансы, что вас затянет негативная энергия существенно снизятся.

Вывод второй — при всяких неблагоприятных прогнозах надо держать в узде эмоции. Не позволять себе паниковать, раскисать, ругаться и обижаться. Ну или если это случилось — быстро обнулиться, со всеми помириться и пойти дальше.

Из приятного — неделя будет очень хороша для встреч, свиданий и даже помолвки. Кто не хочет романтики — можете выстроить хорошие взаимоотношения с коллегами и даже начальником. Эта лафа начнется в среду. Стоит использовать благоприятные энергии по максимуму.

Понедельник, 29 ноября, Инь Металл и Змея

Неделя начнется с энергетической стычки. Повелитель дня — Змея столкнется с повелителем месяца — Свиньей. Обычно такие столкновения приводят к ссорам, спорам и проблемам со здоровьем. А если учесть, что Змея в этот раз будет металлической, то вероятность разного рода травм и тому подобных неприятностей многократно возрастает.

Бацзы советует в понедельник не отсвечивать и не планировать важных дел. Не стоит загадывать желания и строить ожидания. Могут быть срывы и задержки, проблемы, ошибки и отказы. Короче — сплошной деструктив и энергетическая катавасия.

Что же имеет смысл делать? Стоит заняться ежедневными, мелкими делами, успокаивающей, не требующей витальных затрат рутиной. Самое главное, что стоит делать в этот понедельник — не нервничать. Помните, что большая часть наших «неприятностей» сидит у нас в голове в виде представления о том, что такое «неприятность». Изменим представление — изменим и ситуацию.

Людям знака Свинья успокаивающие медитации в этот понедельник будут показаны особо. Свинки могут сильно нервничать по пустякам, имеет смысл их морально поддержать.

Вторник, 30 ноября, Ян Вода и Лошадь

Вторник, по прогнозам, будет чуть более благоприятней понедельника. Ключевое слово здесь — чуть. Энергии дня несут нестабильность, прежде всего эмоциональную. Сочетания янской Воды и огненного знака Лошади — это всегда перехлестывающие через край чувства, страсть и спонтанные реакции.

Имеет смысл морально приготовиться к тому, что дела, затеваемые во вторник, будут делаться долго. Чтобы снизить риски — лучше не планируйте важные дела на этот день. Особое указание для этого дня — не посещайте больниц, иначе лечение может затянуться надолго.

Особенно аккуратным следует быть на дорогах. Отложите на потом занятия экстремальными видами спорта, лучше перенести на другой день помолвки и начало больших путешествий.

Самыми уязвимыми в этот день почувствуют себя люди с Крысой в карте. Им будет сложно концентрироваться и держать себя в руках.

Среда 1 декабря, Инь Вода и Коза

Первый день декабря несет в себе амбивалентную информацию. С одной стороны — управитель дня — Коза будет бороться с управителем года — Быком. И это значит — у отдельных товарищей увеличится упрямство, а кто-то будет сверх меры раздражен.

С другой стороны — та же Коза, сталкиваясь с Быком может помочь последнему открыть сундук с сокровищами. Переводя с бацзы на человеческий — в среду финансово благоприятный день для людей с Быком и Козой в карте. Им может прийти неожиданная прибыль, за которую ничего не будет.

Всем остальным личностям (без Быка в карте) на среду лучше не планировать суперважных дел. Лучше ограничиться краткосрочными, не очень судьбоносными задачами. Чтобы была возможность переиграть, если что.

Из хороших новостей. Среда — благоприятный день для всяческих контактов с противоположным полом. Назначайте встречи, свидания и посиделки с пирогами — энергии дня помогут вам очаровать визави.

Для героев дня людей-Коз и людей-Быков среда будет днем хоть и потенциально успешным, но тяжелым. Вам, господа и дамы, стоит поберечь свое здоровье и особенно — не переедать.

Четверг, 2 декабря, Ян Дерево и Обезьяна

Четверг даст энергетическую передышку. Обезьяна — знак янского Металла конечно же будут пытаться срубить янское Дерево, но общий позитивный баланс дня это не поменяет.

В четверг рекомендуется что-либо собирать — долги, урожай, деньги, награды, признание. Все, что вы заработали до сих пор упадет в вашу жизненную корзину. Благоприятно также просить о помощи и поддержке. Шанс, что вам не откажут, будет существенно выше.

День находится под «звездой добродетели», что означает, он благоприятен для сферы взаимоотношений. Хорошо пойдут встречи, свидания, налаживание контактов, но наиболее удачными, мягкими и экологичными будут разводы и расставания — не стоит забывать, что в этот день Обезьяна будет все-таки стараться срубить Дерево.

Для людей знака Тигр четверг может быть негармоничным. Вероятны срывы планов, пропажи документов и нарушения договореностей. Тиграм не рекомендуется рисковать и строить на этот день большие планы.

Пятница, 3 декабря, Инь Дерево и Петух

Пятница обещает быть легкой и интересной. После дней затяжных конфликтов, энергии откроют дорогу новым проектам, придадут артистизм планам и замыслам.

В пятницу будет благоприятно открывать бизнесы, подписывать контракты, выходить на новую работу, заводить новые романтические знакомства. Короче — все на бал! Фонтаны идей, вдохновение и блеск лучшего будущего нам обеспечены.

Не стоит в пятницу ходить по врачам, начинать ремонт и диету. Есть вероятность, что все эти истории затянутся надолго. Наоборот, стоит затевать те дела и проекты, которые вам хотелось бы максимально продлить.

У людей знака Кролик пятница может не вызвать особого энтузиазма. Им в это день категорически не рекомендуется рисковать и стоит приглядывать за кошельками и документами.

Суббота, 4 декабря, Ян Огонь и Собака





Эта суббота — день, о котором сразу в нескольких прогностических системах говорят — никуда не высовывайтесь, сидите дома, отдыхайте.

По бацзы 4 декабря день без энергии — стоп-день. В субботу не стоит начинать никаких серьезных дел, проектов и т. п. Если вы все же вынуждены двигаться — то воспринимайте спокойно задержки и препятствия, которые весьма вероятны на вашем пути.

Суббота — это также «день болезней», поэтому совсем неправильно будет назначать на 4 декабря медицинские манипуляции и посещения докторов.

Потом, 4 декабря — это день солнечного затмения и в такие дни и китайцы рекомендуют максимально ограничить активную деятельность, лучше вообще не выходить из дома. Энергии затмения могут спутать мысли и внести хаос в привычные действия, потому максимально сосредоточьтесь на осознанности или, если пространство вам позволяет, погрузитесь в свой внутренний мир — мечты и грезы только приветствуются.

Особенно внимательными в субботу нужно быть людям с Драконом в карте. Их в этот день будет донимать непонятно откуда взявшееся раздражение. Не волнуйтесь, господа, скоро все пройдет.

Воскресенье, 5 декабря, Инь Огонь и Свинья

Воскресенье — день двойной Свиньи будет благоприятен для всех, кроме людей-Змей. Змеям сразу скажу — отползайте в укрытие. Вас в этот день может серьезно штормить.

Для всех остальных, воскресенье принесет хорошее настроение, оптимизм и желание сделать множество дел. Хорошо заняться долгосрочным планированием, устроить переезд или путешествие, организовать помолвку. Смело планируем все дела, которые в будущем принесут в вашу жизнь урожай благополучия.

Можно в воскресенье начать лечение, особое внимание стоит удалить профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Всем хорошего бацзы!