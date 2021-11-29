Петербуржец упал на прохожего с балкона 16-го этажа

На место необычного происшествия на улице Кораблестроителей выехала скорая.

Житель Петербурга упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Инцидент произошел 28 ноября около 23 часов в Василеостровском районе на улице Кораблестроителей. Молодой человек вышел подышать свежим воздухом на балкон и упал прямо на мужчину, пока тот прогуливался вдоль дома.

Приехавшие на место медики диагностировали, что упавший с балкона мужчина скончался; попавший под него прохожий выжил. Что особенно необычно для таких случаев, мужчина отделался лишь ушибами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в начале октября женщина с двумя детьми выпала из окна 17-го этажа на улице Левобережной в Москве. В предсмертной записке она заявила, что родила детей и не может оставить их «в этом тяжелом, угрюмом мире», потому что у них «будут проблемы с психикой, когда подрастут».