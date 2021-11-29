Петербуржец упал на прохожего с балкона 16-го этажа — видео с места ЧП
Петербуржец упал на прохожего с балкона 16-го этажа
Фото, видео: Depositphotos / Laures, 5-tv.ru
На место необычного происшествия на улице Кораблестроителей выехала скорая.
Житель Петербурга упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.
Инцидент произошел 28 ноября около 23 часов в Василеостровском районе на улице Кораблестроителей. Молодой человек вышел подышать свежим воздухом на балкон и упал прямо на мужчину, пока тот прогуливался вдоль дома.
Приехавшие на место медики диагностировали, что упавший с балкона мужчина скончался; попавший под него прохожий выжил. Что особенно необычно для таких случаев, мужчина отделался лишь ушибами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в начале октября женщина с двумя детьми выпала из окна 17-го этажа на улице Левобережной в Москве. В предсмертной записке она заявила, что родила детей и не может оставить их «в этом тяжелом, угрюмом мире», потому что у них «будут проблемы с психикой, когда подрастут».
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