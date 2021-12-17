Просто улетели домой: Звезды, которых подозревают в инсценировке смерти

Шоу-бизнес полнится историями о том, как обрывались жизни любимцев миллионов. Однако не все верят в уход своих кумиров. 5-tv.ru узнал, кого из знаменитостей подозревают в инсценировке смерти.

Децл

Поклонники подозревают, вдова Децла знает, что муж инсценировал свою смерть. Фото: Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Рэпер Децл умер в 2019-м от сердечного приступа в Ижевске. Музыкант должен был выступить на дне рождения предпринимателя. У артиста остались жена и сын. Поклонники тяжело переживали потерю кумира, стоявшего у истоков российского рэпа. Однако не все поверили в кончину Децла.

В последние годы жизни певец в текстах своих песен часто поднимал тему смерти и воскрешения. В социальных сетях Децл публиковал странные изображения, намекающие на цикличность жизни и смерти. Музыканта не стало 6 февраля — в день рождения Боба Марли, оказавшего на будущего исполнителя огромное влияние. Поклонники верят, это доказывает, что Децл жив.

В сториз Децл незадолго до смерти выложил снимок заснеженной дороги с черным прямоугольником. В свою очередь вдова музыканта опубликовала в Instagram снимок, где она в маске зайца. Девушка подписала фотографию призывом следовать за белым кроликом. Пользователи полагают, что эти слова — своего рода сообщение к разгадке тайны смерти молодого рэпера. Якобы его тексты о смерти и воскрешении также свидетельствуют, что певец на самом деле жив, а его смерть — инсценировка.

Принцесса Диана

Пользователи соцсетей полагают, что после аварии леди Ди переехала в США. Фото: Globallookpress.com / Keystone Pictures USA

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе летом 1997-го. Кроме нее в машине находились ее возлюбленный Доди аль-Файед, телохранитель и водитель. Скрываясь от папарацци, последний прибавил газу и машина врезалась в столб. Водитель и пассия леди Ди погибли мгновенно. Телохранителя и Диану доставили в больницу, где женщина умерла. Медики рассказывали, что на месте трагедии принцесса даже разговаривала. Затем выяснилось, что у нее было внутреннее кровотечение. Смерть наступила из-за разрыва легочной вены — редкого недуга, который сложно диагностировать без специального оборудования.

Бодигард выжил, получив травмы лица и тела. Он перенес около десяти хирургических операций — врачам пришлось восстанавливать его лицо. О трагических событиях он так ничего и не вспомнил.

Новость о гибели принцессы людских сердец ошарашила ее поклонников. Но тяжелее всего пришлось детям погибшей. 12-летний Гарри не сразу принял весть о кончине родителя. Его старший брат Уильям онемел и у него закружилась голова. Юноша спрашивал себя, почему это случилось именно с ним. Однако среди поклонников леди Ди были и те, кто не поверил в ее смерть.

Скептики полагают, что принцесса Диана действительно попала в аварию летом 1997 года. С ней в машине были те же люди, что и в официальной версии. Водитель и возлюбленный звезды умерли, а она после аварии пребывала в состоянии шока. Женщина получила тяжелые травмы, но врачам удалось спасти ей жизнь. Примечательно, что уличные камеры, установленные на месте аварии, не работали. Скептики полагают, это говорит, что Диана могла пересесть в другой автомобиль сразу после катастрофы.

Поклонники принцессы считают, что она была общительным и жизнерадостным человеком. Однако Диана не любила чрезмерное внимание прессы. По этой причине она якобы решила «умереть». Тело леди хоронили в закрытом гробу. Детям сообщили о подмене, поэтому они не стали бурно проявлять свои эмоции.

Конспирологи утверждают, что после выздоровления Диана переехала в США. В сети распространено мнение, якобы там действительно живет очень похожая на нее женщина. Однако она отказывается давать интервью и запрещает себя фотографировать.

Семья Николая II

Историки предполагают, что расстрела Романовых не было. Фото: Globallookpress.com / Vladimir Winter

Официальная версия гласит, что семью Николая II с детьми и прислугой расстреляли 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева. В суматохе революции не все осознали весть о гибели «хозяина земли русской». Но когда встал вопрос об уликах, народу заявили, что трупы венценосной семьи сожгли. Однако не все поверили на слово представителям нового государства. А одного из самых известных расследователей, Николая Соколова, нашли мертвым во Франции. Мужчине было 42 года. Обстоятельства его смерти неизвестны. Исследователи предполагают, его убили, потому что он узнал больше, чем нужно.

Историки предполагают, что смерть Николая и его семьи могли инсценировать. По одной из версий, их вывезли из России. По другой, Романовы затерялись среди простого люда. Эксперты приводят массу аргументов к версии спасения венценосцев.

Подвал в доме Ипатьева был очень маленький и в него физически не уместились бы 11 жертв и их 12 палачей. К такому выводу исследователи пришли, изучая планы особняка. Примечательно, что сегодня проверить эти догадки вряд ли получится. Дом Ипатьева снесли в 1975-м. Сегодня на его месте стоит Храм на Крови.

Немало вопросов у интересующихся историей расстрела Романовых к останкам монаршей семьи. Очевидцы раскопок утверждают, что процесс извлечения скелетов из-под земли проходил с грубейшими нарушениями. Якобы копатели спускались в яму не аккуратно, а запрыгивали в нее. Часто под их обувью звучал хруст. Эти же люди брали кости голыми руками, попутно оставляя на них свою ДНК, что противоречит археологическим нормам. Человек может повредить материал и, что еще хуже, оставить на нем свою ДНК, что в контексте идентификации останков опасно.

Самое странное в ситуации с раскопками останков Романовых — это сохранность их черепов и нижней челюсти. В процессе разложения последняя «отстегивается» от верхней части, потому как прикреплена к ней мягкими тканями. Однако в случае с останками Николая и его семьи, рассказывают свидетели, нижняя челюсть не успела отсоединиться, хотя со дня смерти ее хозяина минуло более 70 лет.

Виктор Цой

Не все поклонники Виктора Цоя верят в его смерть в автокатастрофе. Фото: Kinopoisk.ru

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в августе 1990-го. Артист въехал в автобус и моментально погиб. Отец отечественного рока оставил после себя жену и сына. Новость о гибели рокера шокировала его поклонников. А музыкальные критики по сей день считают: доживи Цой до наших дней, в России было бы куда больше качественной музыки. Однако не все поверили в уход артиста.

Существует несколько версий смерти звезды. По одной из них, лидер группы «Кино» переутомился и уснул за рулем. Но поклонники настаивают: подобное состояние возникает при длительной езде. Цою предстояло ехать около 15 минут. Также существует мнение, якобы музыкант гнал на дороге. Но друзья и родственники заявили, что у Виктора Робертовича не было привычки превышать скорость. Водил он спокойно.

В какой-то момент появилось мнение, будто Цой совершил самоубийство. Но близкие музыканта отвергли эту мысль. По рассказам знавших артиста, он всегда вел себя очень осторожно. По словам вдовы, Цой по жизни «ходил на мягких кошачьих лапках».

Виктора Цоя хоронили в закрытом гробу, из-за чего у многих фанатов возникло подозрение на подлог. Якобы в гробу на самом деле лежит не Виктор, а рассказы про обезображенное лицо — выдумка. Тогда автомобильные эксперты озвучили мысль, что у машины звезды были совсем другие повреждения. Мол, они свидетельствовали о получении водителем травмы головы. Конспирологи напоминают: Виктор писал картины. Последней его работой стало полотно «Человек за рулем». Некоторые фанаты верят, так музыкант намекнул на дальнейшие события. Дескать, на самом деле артист остался в живых, просто ушел со сцены.

Мэрилин Монро

Поклонники полагают, что Монро инсценировала свою смерть, чтобы сбежать. Фото: Globallookpress.com / United Archives

Мэрилин Монро весь день была вялой и рано пошла спать. Ее домработница Юнис Мюррей проснулась в три часа ночи и почувствовала неладное. Женщина отправилась к комнате звезды, но она была заперта, хотя в помещении горел свет. Мюррей заглянула в окно и увидела в нем лежащую обнаженной на кровати Мэрилин. Юнис вызвала психиатра артистки, затем прибыли врачи и констатировали смерть. Актриса ушла из жизни в июне 1962-го. Предположительно из-за передозировки снотворным.

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Уход Мэрилин Монро из жизни стал потрясением для миллионной армии ее поклонников. Казалось, вместе с ней закончилась эпоха. Артистка не просто была успешной актрисой и певицей. Кроме всего прочего, Монро обогатила шоу-бизнес образом элегантной блондинки и снялась в картинах, позже ставшими культовыми. Но в кончину Монро поверили не все ее фанаты.

Ценители творчества Мэрилин Монро утверждают, что она всегда была гением перфоманса. девушка лишь притворялась глупенькой блондинкой, чтобы понравиться мужской аудитории. Последней в ее жизни было особенно много. Звезде приписывали романы с самыми влиятельными и богатыми мужчинами. В их числе президент США Джон Кеннеди. Последний, как считала звезда, устроил слежку за ней, опасаясь, что та расскажет кому-то об их интимной близости.

Поклонники предполагают, что Монро инсценировала свою смерть, чтобы избавиться от внимания американских спецслужб. Примечательно, за некоторое время до трагедии, девушка снималась в картине с пророческим названием «Что-то должно случиться». Конспирологи верят, что участием в этой ленте артистка хотела намекнуть о грядущем событии.

Дом, где Мерилин прожила последние полгода жизни, был не обставлен. По словам очевидцев, внутри он выглядел необжитым, будто перевалочный пункт. Но артистка въехала в него за полгода до своей «кончины».

Близкие знакомые артистки рассказывали, как приглашали ее на две вечеринки, но она отказывалась. Незадолго до роковых событий Монро общалась по телефону с Френком Синатрой и другими коллегами. Многие отмечали нервозность в поведении звезды. Поклонники верят, что такое состояние и факт необжитости дома доказывают, что Монро готовилась исчезнуть. Сама она как-то сказала «Убегай, если хочешь, чтобы тебя любили».

Сергей Бодров-младший

Поклонники подозревают, что Бодров мог выжить после схода ледника. Фото: Kinopoisk.ru

Осенью 2002-го Сергей Бодров находился в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, где он снимал фильм «Связной». Часть съемочной группы уехала отдыхать в гостиницу. Остальные 120 человек с Бодровым из-за нехватки транспорта остались на месте съемок.

Поздно вечером сошел ледник Колка протяженностью около пяти километров. Через 20 минут съемочную команду накрыло слоем грязи, снега и камней. Скорость потока составляла около 200 километров в час. Стихия уничтожила жилые постройки в виде базы отдыха местного вуза и нескольких деревень, а также линий электропередач. Спустя полтора года нашли 20 тел погибших. Сергей Бодров и еще десятки человек по сей день считаются без вести пропавшими.

Новость о произошедшей с Сергеем Бодровым трагедии повергла в траур поклонников его творчества. Однако были и те, кто решил, что режиссер инсценировал свою гибель. Знакомые постановщика утверждают, что у Сергея были проблемы с криминалитетом в Москве. А началось все с того, что актер попытался заняться бизнесом в начале нулевых, но прогорел. «Связной», как рассказали друзья звезды «Брата», должен был поправить финансовое положение Сергея и позволить выплатить долги.

Поклонники предполагают, что артист мог выжить в сходе ледника, но не вернуться домой. Предположительно, мужчина живет в горном ауле под другой фамилией. Якобы местные не раз видели в том регионе похожего на артиста человека.