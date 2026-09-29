Медиакомпании Эстонии попросили снять запрет на русский дубляж

Крупнейшие медиакомпании Эстонии обратились к властям с призывом отменить запрет на зарубежную озвучку. Об этом пишет ERR (Eesti Rahvusringhääling).

Руководители медиарынка заявляют, что после введения ограничений некоторые зарубежные программы лишились свыше половины зрителей. Возникает угроза, что русскоязычная аудитория переберется на нелегальные площадки и платформы из России.

Компании предупреждают и о финансовых последствиях: просадке поступлений от рекламы и сборов с подписчиков, урезании штата и возможном прекращении вещания ряда каналов.

Запрет появился летом как часть поправок к языковому закону. Он не разрешает переводить медиапродукты с одного иностранного языка на другой иностранный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с инициативой направить в Эстонию мониторинговую миссию ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Целью такой поездки должна стать оценка образовательных программ и уровня агрессивной риторики среди молодежи. Ранее дипломат уже высказывалась о положении российских граждан в Латвии и Эстонии. По ее словам, полиция этих государств проверяет документы у людей, пытающихся попасть в российские дипломатические представительства, и фиксирует данные посетителей.

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