Как по сновидениям в ночь на Григория Чудотворца предсказать свое будущее?

В последний день ноября православные верующие вспоминают Григория Чудотворца — по народным преданиям, сны с 29 на 30 ноября являются вещими. Но чтобы пророчества из ночных ведений сбылись, нужно выполнить определенные условия.

Григорий Чудотворец — святитель, богослов и епископ Неокесарийский — жил в III веке на территории Малой Азии. Его также стали называть Зимоуказателем, считалось, что по погоде в последний осенний день можно судить, какой будет зима. Утренние часы «описывали» первую половину сезона, вечерние — вторую. На Григория праздновали встречу северного ветра, устраивали народные гуляния, лепили с детьми снежных баб.

По преданиям, сны в ночь на 30 ноября являются вещими. Наши предки утром старательно вспоминали все, что привиделось, потому что верили — каждая деталь могла рассказать о будущем. Вечером 29 ноября девушки часто гадали на суженого, надеясь, что вскоре он приснится им во всей красе.

Существовал и ритуал, призывающий вещие сны. Прежде чем сесть за гадание и просить высшие силы приоткрыть завесу тайны, нужно было привести чувства в порядок, успокоиться и расслабиться, забыть о проблемах, потом написать свою просьбу на бумаге и положить под подушку. Перед отходом ко сну надо было сосредоточиться на мыслях о скорой встрече с возлюбленным.

В этот день, согласно приметам, также стоит избегать общения со знакомыми с дурным глазом, завистливыми и недоброжелательными людьми. Верили еще, что примерка чужих обручальных колей Григорию Чудотворцу не понравится, и так можно накликать беду.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, медиум Айгуль Хуснетдинова рассказала о сакральном смысле новогодней ели.