Деньги нужны всем: немощного Зайцева под руки принесли на модный показ в Москве

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Виктория Андреева
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Обессиливший Вячеслав Зайцев на неделе моды в Москве попал на видео

Фото, видео: Globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @ledysovershenstvo_ng, @lyuchana

83-летний кутюрье нуждается в помощи. Фанаты бьют тревогу.

Преданные поклонники переживают за жизнь и здоровье знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева. На Неделе моды в Москве тяжелобольной модельер еле стоял на ногах и едва ли мог разговаривать. 83-летнего гения буквально таскали под руки по банкетным залам и коридорам. Устрашающие видео уже появились в социальных сетях.

Пользовательница TikTok под ником @me_nelly_tiktok, к примеру, возмутилась тем, что пожилому кутюрье ни дают ни минуты спокойствия. Страдающий от болезни Паркинсона Вячеслав Михайлович, вероятно, хотел бы прилечь, но его заставляют одеваться в красивые костюмы и улыбаться зрителям.

«Прямым текстом сказали мне, что это, возможно, последняя премия Зайцева и цель — собрать побольше денег. Поэтому организация на низшем уровне, но пока есть возможность прикрываться фамилией Зайцева», — написала женщина.

 
 
 
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Публикация от World Beauty (@world_fashion_beauty_)

Ей вторили и юзеры из Instagram. Люди, пришедшие на праздник, чтобы посмотреть на легенду, сфотографироваться и получить автограф, сходили с ума от «безумия», творящегося вокруг кумира.

«Вячеслав Михайлович Зайцев… Вот только что перед моим носом проковылял…»

«Он выглядит как кукла, которая ничего не понимает. Где родственники, где сын?»

«Зачем такая старость? Руки прочь от Зайцева!» — защищают пожилого творца фанаты.

Кому и зачем нужно разваливать Дом моды Вячеслава Зайцева, кто смеет наживаться на здоровье великого кутюрье и почему сегодня его некому защитить — подробнее обо всем этом читайте в раннем материале 5-tv.ru.

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