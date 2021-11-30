Бедный Зайцев и подставной Михайлов: Модный показ в Москве обернулся скандалом

Организаторов праздника ругают буквально за все: неужели захотели пиара на звездных именах? А как же гости?

В Москве состоялась церемония вручения премии Вячеслава Зайцева. Модный показ был одним из самых ожидаемых событий года, но запомнится, вероятно, только сплошными скандалами. Фото и видео с мероприятия пользователи сети разнесли в пух и прах.

Подставной Михайлов

По мнению участников и зрителей церемонии, организация оставляла желать лучшего. Как заметила владелица TikTok-страницы @me_nelly_tiktok, целью мероприятия был сбор средств и больше ничего. Это было видно даже по приглашенным звездам, на которых явно сэкономили.

Так, например, гостей развлекал Стас Михайлов. Конечно, не заслуженный артист России, а его двойник. Мужчина по имени Николай Васильев, постоянно выступающий в образе кумира миллионов, даже бороду выбрил таким образом, чтобы от растительности на лице звезды было не отличить.

Взрослые леди, интересующиеся модой, формат не одобрили. Впрочем, дети с удовольствием фотографировались со Стасом Михайловым, судя по всему, не понимая, что он не настоящий.

Instagram @ledysovershenstvo_ng

Несчастный Зайцев

Неизгладимое, но крайне странное впечатление произвело на гостей праздника появление самого кутюрье. Вячеслава Зайцева под руки носили из одного банкетного зала в другой: он практически не мог самостоятельно передвигаться и едва связывал слова в предложения. Многие пришедшие хотели пообщаться с кумиром и взять у него автограф, но боялись — маэстро, вероятно, очень плохо чувствовал себя.

«Что с ним? Почему так плохо выглядит?»

«Господи, солнце наше…»

«Как жаль несчастного. Дали бы уже ему отдохнуть!» — писали юзеры, глядя на шокирующие кадры с церемонии.

Instagram @world_fashion_beauty_

Одна из участниц мероприятия при этом заметила, что кое-кому было выгодно вывести тяжелобольного модельера на показ. Ведь деньги, как говорится, всем нужны.

«Это братья Хусаиновы, которые набрали платных участников премии и банкета с регионов под соусом престижности мероприятия. Они прямым текстом сказали мне, что это, возможно, последняя премия Зайцева и их цель — собрать побольше денег, пока есть возможность», — цитирует возмущенную 7Дней.ru.

Спасибо и на этом

Между тем, на празднике все-таки был человек, которому зрители и гости оказались очень рады. Перед внимающими выступил папа поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров. Он исполнил ряд своих хитов, а также с удовольствием сфотографировался с детьми и взрослыми по окончании показа.

Instagram @world_fashion_beauty_

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и зачем планомерно рушит модный дом Вячеслава Зайцева.