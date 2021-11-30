Бедный Зайцев и подставной Михайлов: Модный показ в Москве обернулся скандалом
Модный показ в Москве обернулся скандалом из-за Зайцева и двойника Михайлова
Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Организаторов праздника ругают буквально за все: неужели захотели пиара на звездных именах? А как же гости?
В Москве состоялась церемония вручения премии Вячеслава Зайцева. Модный показ был одним из самых ожидаемых событий года, но запомнится, вероятно, только сплошными скандалами. Фото и видео с мероприятия пользователи сети разнесли в пух и прах.
Подставной Михайлов
По мнению участников и зрителей церемонии, организация оставляла желать лучшего. Как заметила владелица TikTok-страницы @me_nelly_tiktok, целью мероприятия был сбор средств и больше ничего. Это было видно даже по приглашенным звездам, на которых явно сэкономили.
Так, например, гостей развлекал Стас Михайлов. Конечно, не заслуженный артист России, а его двойник. Мужчина по имени Николай Васильев, постоянно выступающий в образе кумира миллионов, даже бороду выбрил таким образом, чтобы от растительности на лице звезды было не отличить.
Взрослые леди, интересующиеся модой, формат не одобрили. Впрочем, дети с удовольствием фотографировались со Стасом Михайловым, судя по всему, не понимая, что он не настоящий.
Несчастный Зайцев
Неизгладимое, но крайне странное впечатление произвело на гостей праздника появление самого кутюрье. Вячеслава Зайцева под руки носили из одного банкетного зала в другой: он практически не мог самостоятельно передвигаться и едва связывал слова в предложения. Многие пришедшие хотели пообщаться с кумиром и взять у него автограф, но боялись — маэстро, вероятно, очень плохо чувствовал себя.
«Что с ним? Почему так плохо выглядит?»
«Господи, солнце наше…»
«Как жаль несчастного. Дали бы уже ему отдохнуть!» — писали юзеры, глядя на шокирующие кадры с церемонии.
Одна из участниц мероприятия при этом заметила, что кое-кому было выгодно вывести тяжелобольного модельера на показ. Ведь деньги, как говорится, всем нужны.
«Это братья Хусаиновы, которые набрали платных участников премии и банкета с регионов под соусом престижности мероприятия. Они прямым текстом сказали мне, что это, возможно, последняя премия Зайцева и их цель — собрать побольше денег, пока есть возможность», — цитирует возмущенную 7Дней.ru.
Спасибо и на этом
Между тем, на празднике все-таки был человек, которому зрители и гости оказались очень рады. Перед внимающими выступил папа поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров. Он исполнил ряд своих хитов, а также с удовольствием сфотографировался с детьми и взрослыми по окончании показа.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и зачем планомерно рушит модный дом Вячеслава Зайцева.
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