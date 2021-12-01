Туши пожар бензином! Лечение изжоги содой оказалось смертельно опасным

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал 5-tv.ru, в каких ситуациях традиционное и казавшееся безобидным лечение может привести вас к срочной госпитализации.

Внутренний пожар — это не о пылающем от любви сердце, а о достаточно распространенном и неприятном жжении желудка. В стремлении моментально расправиться с недугом многие прибегают к дедовскому способу — растворенной в воде ложке соды. И даже не подозревают, какой опасности себя подвергают. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин рассказал в беседе с 5-tv.ru, в каких ситуациях традиционное и казавшееся безобидным лечение может привести вас к срочной госпитализации.

«Изжога — одна из самых частых жалоб, с которой пациенты гастроэнтерологического профиля обращаются на прием, она характеризуется чувством жжения за грудиной, которое может возникать в ответ на прием определенных продуктов, например, кислых фруктов, томатов, лука, чеснока, сдобы, кофе», — дал определение симптому врач.

У изжоги нет определенного времени возникновения: она может беспокоить как днем, так и ночью. В попытке нейтрализовать неприятное ощущение жжения пациенты прибегают к использованию питьевой соды — гидрокарбоната натрия. Данное средство очень быстро купирует ощущение жжения и на время убирает изжогу, правда, только на один-два часа.

Эффект снижения кислотности наступает практически моментально, но потом нерадивого пациента настигает расплата.

«При взаимодействии соды и желудочной соляной кислотой образуется углекислый газ, который приводи к раздражению слизистой желудка и увеличению его объема, что, в свою очередь, вновь вызывает повышение кислотности», — пояснил эксперт.

Образуется порочный круг: пациент с каждым разом будет вынужден делать приемы соды более частыми и в больших количествах. Кандидат медицинских наук предупредил и о других подводных камнях дешевого средства. Для сердечников они могут оказаться смертельными.

«Поскольку сода может частично всасываться — а прежде всего мы говорим об ионах натрия — это может нарушить электролитный баланс, что представляет серьезную опасность у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — уточнил гастроэнтеролог.

При этом нередко пациенты используют соду вместе с молоком. Молоко, по словам врача, действительно усиливает эффект соды, но при частом употреблении может развиться так называемый молочно-щелочной синдром, или синдром Бернетта. Его симптомы: общая слабость, тошнота, иногда рвота, впоследствии нарушается функция почек, возникает хроническая почечная недостаточность, есть риск образования камней в почках.

Если у вас возникает чувство жжения за грудиной, и изжога появляется один-два раза в неделю и чаще, то это повод для обращения к врачу: самолечение не приведет к выздоровлению.

«Изжога является одним из самых главных признаков гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а при этом заболевании назначаются современные средства — антациды, ингибиторы протонной помпы, прокинетики — и лишь на приеме врача назначается адекватное лечение вашего заболевания», — заключил врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач предупредил о возможности развития рака из-за горячего чая.