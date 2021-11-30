Аксенов дерзко ответил суду в Киеве, решившему его задержать

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Мадлена Гришина
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Аксенов предложил суду в Киеве попробовать его задержать

Аксенов дерзко ответил суду в Киеве, решившему его задержать

Фото: globallookpress / Kremlin Pool

Глава Крыма назвал решение украинского суда новым «рекордом по абсурдности и бессмысленности».

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил Киевскому апелляционному суду, который принял решение о его задержании. Ответ он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Путь попробуют. Буду ждать», — написал Сергей Аксенов.

Кроме того, глава Крыма добавил, что каждое следующее решение Киева становится еще глупее и бессмысленнее.

«Если серьезно, то киевские власти каждый раз бьют свои же рекорды по абсурдности и бессмысленности принимаемых решений. Пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения — это все, на что они способны», — отметил он.

Instagram @aksenov.sv

Ранее суд в Киеве удовлетворил жалобу прокурора на задержание главы Крыма Сергея Аксенова. На Украине его подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или захват государственной власти. При этом в документах фамилия Аксенова полностью не указывается, лишь указывается одна буква — «А». Решение суда является лишь формальным, так как Аксенов не находится на территории Украины.

Крым стал частью России по итогам референдума в 2014 году. «За» воссоединение проголосовали более 90% жителей полуострова. В том же году Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Несмотря на волеизъявление людей, Украина до сих пор считает, что территории эти территории принадлежат ей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министра культуры Крыма заподозрили в получении взятки на 25 миллионов рублей.

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