Отец Жанны Фриске об оскорбившей его дочь Маше Распутиной: «Грош цена этой женщине»

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Артем Решетов
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Жена бизнесмена Виктора Захарова рассказала отцу покойной певицы, как Маша Распутина однажды высказалась о смерти экс-солистки группы «Блестящие».

Отец Жанны Фриске об оскорбившей его дочь Маше Распутиной: «Грош цена этой женщине»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Отец Жанны Фриске негативно высказался о Маше Распутиной — ее семейная драма давно вышла за рамки внутреннего круга и затягивает все больше людей. В эфире шоу Андрея Малахова он не смог промолчать, комментируя рассказ Елены Захаровой — законной жены бизнесмена Виктора Захарова, который является возлюбленным певицы Маши Распутиной.

Елена Захарова объясняла, что Распутина стала для своей дочери, оказавшейся в центре развернувшегося скандала, плохим примером, все, что Мария слышала в детстве — это гадость и мерзость.

«Умерла когда Фриске. Я ревела. Всем жалко было. Распутина сказала: «На одну шлюху меньше стало», — огорошила Елена Захарова.

В студии шоу присутствовал Владимир Фриске — отец покойной певицы. Услышав эту фразу, он просто замер — не мог поверить, что Распутина позволила себе сказать такое. Он с трудом нашел в себе силы сказать, что думает о ней.

«Я хочу сказать, что грош цена этой женщине. Я рад, что дочка не дожила до этого времени», — едва сдерживая эмоции, тихо проговорил он.

Захаровой пришлось защищаться — другие гости шоу накинулись на нее, упрекая в том, что при отце Фриске такое говорить было недопустимо. Однако ее слова были записаны в интервью заранее — женщина не могла знать, что Владимир Борисович будет в студии.

«Откуда я знала, что папа тут будет. Меня спросили — я сказала», — отбивалась Захарова.

Этот выпуск шоу Андрея Малахова не оставил равнодушным никого — как никого он не оставил и в хорошем настроении. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Отар Кушинашвили резко осадил Машу Распутину, уверовавшую в свою звездность.

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