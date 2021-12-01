Утоляем жажду правильно! Названа неожиданная опасность холодной воды для желудка

Организм человека нуждается в достаточном количестве жидкости каждый день, но не всякая вода будет полезна для здоровья.

Самое важное питательное вещество для нашего организма — это вода. Она участвует во всех процессах жизнедеятельности, улучшает работу мозга, пищеварении, предупреждает старение и позволяет сохранить молодость.

Однако неправильное ее употребление способно принести не пользу, а вред. О чем нужно знать, чтобы сохранить здоровье и не создать себе дополнительные проблемы 5-tv.ru рассказала нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко.

По словам эксперта, наш организм нуждается в чистой, без добавок воде, каждый день.

«Утро лучше начинать не с чая или кофе, а именно с теплой воды. Выпиваем 200 — 250 миллилитров и еще 200 можем выпить в качестве аперитива, то есть, с добавлением сока лимона, алое, куркумы или хлорофилла. Все эти добавки можно употреблять с учетом индивидуальных противопоказаний», — считает Кононенко.

Также стоит обязательно учесть температуру жидкости, иначе опасного расстройства пищеварения не избежать.

«Идеальная температура воды — теплая, примерно 40 градусов. Такая вода снижает спазмы в желудочно-кишечном тракте, отток желчи, активизирует секреторную активность. При этом холодная вода, наоборот, может спровоцировать спазм в ЖКТ, что нарушает пищеварение», — отметила нутрициолог.

Специалист также рассказала, что количество рекомендуемой к употреблению жидкости не может быть одинаковым для всех и назвала способ рассчитать идеальный объем для конкретного человека.

«Рекомендовано употреблять в среднем 30-40 миллилитров воды на килограмм веса. Если есть лишний вес либо ожирение, то расчет делается на нормальную массу тела», — советует специалист.

Кроме того, нужно учитывать уровень физической активности в течение дня. Чем больше и интенсивнее вы двигаетесь, тем, соответственно, больше жидкости вам потребуется.

«Возьмите в привычку везде носить с собой воду, желательно в стеклянной таре. Рекомендуется пить щелочную воду с РН (мера кислотности. — Прим. Ред.) не менее 7,5. Пить нужно небольшими глотками в течение дня, что особенно актуально при гипотиреозе (заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов — Прим. Ред.), что не вызывает отеки», — рассказала врач.

Также не стоит забывать и об особенностях питания.

«Есть рекомендации рассчитывать количество воды на калории, то есть один миллилитр на калорию в рационе. К примеру, если калорийность вашего рациона в сутки составляет 1500 килокалорий, то в день вы должны выпивать не менее 1500 литра чистой воды», — рассказала Кононенко.

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