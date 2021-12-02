Соболева предупредили о суде с Рудковской: комик высмеял брендинг Гнома Гномыча

Юморист довел подписчиков до слез, превратив форму Саши Плющенко в доску объявлений. Смеялись даже Денис Косяков и Ксения Собчак.

Комик Илья Соболев очень скоро окажется в суде, а истцом выступит продюсер Яна Рудковская. В этом практически уверены подписчики юмориста в Instagram, которые видели его новый пост про сына знаменитости Сашу Плющенко или Гнома Гномыча, как окрестила его мать. Соболев едко пошутил о предпринимательской жилке Рудковской: она не только ведет блог о жизни наследника, привлекает его к съемкам и рекламным проектам — даже форма Саши для тренировок по фигурному катанию покрыта логотипами популярных брендов. Ребенок зарабатывает деньги, не отвлекаясь от «основной работы».

Соболев нашел фото Гнома Гномыча на катке и собрал коллаж. В нем есть реальное фото спортивной формы юного спортсмена и вариации комика — на них костюмчик превратился в доску объявлений. Наклейки с отрывными телефонными номерами предлагают купить оленьи рога (тут не обошлось без подключения к теме истории с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным), воспользоваться услугами компьютерного мастера, пригласить в дом дезинсекторов. Коллега по сцене Денис Косяков и телеведущая Ксения Собчак одними из первых прокомментировали картинки рыдающими от смеха эмодзи.

«У Гнома Гномыча классный брендинг. Думаю, что если он и дальше будет так же классно кататься, то рекламных предложений будет еще больше», — подписал свои творения Соболев.

Instagram @sobolev_tut

Пользователи сети, наслышанные о бурной реакции Яны Рудковской на подобные ситуации, посоветовали комику обзавестись поддержкой грамотного юриста. Подписчики от души посмеялись над постом, многие из них при этом подмечали, что Сашу Плющенко, лишенного беззаботного детства и жизни обычного безработного восьмилетки, стоит пожалеть и не делать объектом едких шуток.

«Гном Рекламыч»;

«Жаль Гномыча. Рудковская из него совсем уже „Сотрудничество в директ“ делает»;

«Тут могла быть ваша реклама»;

«Рудковская будет в ярости, это точно»;

«Ну все. Жди суд с Яной», — пишут фолловеры.

Семья Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко нередко оказывается в центре скандала. И трудовые будни их старшего сына — одна из самых животрепещущих тем. Вторая, пожалуй, заключается в спорах о подлинности бесчисленного количества кутюрных нарядов продюсера.

Несколько недель назад певица Анита Цой поддержала ажиотаж, пожалев Сашу Плющенко. Как ранее писал 5-tv.ru, исполнительница рассказала о возможных плачевных последствиях педагогической доктрины и детской бизнес-стратегии Яны Рудковской.