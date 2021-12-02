Ваша песенка спета: почему от громкого пения может лопнуть легкое

Пытавшийся впечатлить зрителей исполнением хита житель Китая утром проснулся в больнице. Неужели любовь к высоким нотам может довести до гробовой доски?

В Китае мужчина оказался в больнице после посещения караоке-бара. Пытаясь поразить посетителей своим вокалом, горе-певец переусердствовал, почувствовал боль в груди, а на следующий день почти не мог дышать. Врачи диагностировали у него пневмоторакс — смертельно опасное для жизни состояние, при котором воздух скапливается в плевральной полости — пространстве между легкими и грудной стенкой.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Карабиненко пояснил, что пневмоторакс у китайского любителя вокала вызвала, скорее всего, буллезная эмфизема — наследственная патология органов дыхания. Она выражается в несостоятельности соединительнотканной структуры легких, при которой в них образуются воздушные пузырьки — так называемые буллы. Из-за напряжения и повышения внутригрудного давления, например, при интенсивном пении или поднятии тяжестей, буллы разрываются, воздух из них попадает в плевральную полость и вызывает пневмоторакс.

«Если воздух изливается в большом объеме, это может привести к тяжелому состоянию — если воздух не удалить, пациент может умереть от нарастающей легочно-сердечной недостаточности. Если же объем воздуха небольшой, то его можно легко удалить из плевры специальными методами», — пояснил пульмонолог.

Он добавил, что тяжелое состояние при пневмотораксе характеризуется одышкой, сильной нарастающей болью в груди, снижением артериального давления и общим ухудшающимся самочувствием. При этих симптомах человека нужно экстренно госпитализировать.

«Так или иначе необходимо обращаться к врачу — не обязательно к пульмонологу, можно просто в поликлинику. Там сделают рентгеновское исследование органов грудной клетки, определят объем прорвавшегося воздуха и будут его удалять, если объем превысит 500 миллилитров», — рассказал Карабиненко.

Он заострил внимание на том, что риску пневмоторакса подвергают себя не все исполнители, а только те, у кого, у кого есть наследственный дефект соединительной легочной ткани — та самая буллезная эмфизема. Пульмонолог также подчеркнул, что к опасному состоянию приводит не высота нот, которые пытается взять исполнитель, а сильное внутригрудное давление, которое возникает при интенсивном пении. Аналогичному риску подвержены представители некоторых других профессий и видов деятельности, например, стеклодувы и штангисты.

«Предусмотреть и предугадать это очень сложно. Буллы есть практически у каждого человека, но у одних они такие, что могут разорваться, а у других незначительные и в небольшом количестве», — заключил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Москвы скончалась во время урока по вокалу. Инцидент произошел 1 декабря в музыкальной студии «Эг Мьюзик» в центре столицы — 24-летняя ученица умерла на занятии. По предварительным данным, телесных повреждений у нее обнаружено не было.