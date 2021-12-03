Это все психосоматика! Эксперт назвала неожиданную причину внезапной ангины

Специалист по психосоматике Анастасия Коткова считает подавление собственных эмоций одной из причин воспалительных заболеваний носоглотки.

В горле першит, а потом возникает резкая боль? — Многим с детства знакомы эти симптомы ангины. Эта инфекционная болезнь, которая, если не пролечить, переходит в хроническое состояние. После бесплодных попыток вылечить ноющее горло народными и фармацевтическими средствами некоторые находят спасение в психосоматике. Психолог, специалист по психосоматике Анастасия Коткова в интервью 5-tv.ru назвала одной из причин воспалительных заболеваний носоглотки подавление собственных эмоций.

«И мне бы строчить романсы на вас, — доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне», — почти 100 лет назад Владимир Маяковский, в поэме «Во весь голос», сумел точно описать причину популярного недуга.

Наступать «на горло собственной песне» приходилось многим, поступая вопреки желанию и сдерживая себя в проявлении эмоций. Современные психологи раскрыли механизм возникновения ангины и других воспалительных заболеваний носоглотки. По мнению специалистов в области отношений, некоторые психологические проблемы «застревают» в нашем организме и, в зависимости от локализации, вызывают различные болезни. Мишенью коварной ангины становится шея.

«Шея — это самая тонкая часть тела, которая соединяет голову и тело. В этом месте концентрируется множество различных состояний, эмоций и чувств, которые мы должны выразить, но иногда не выражаем», — пояснила специалист по психосоматике.

Психосоматика — это направление в медицине и психологии, которое считает психологические факторы «виновниками» телесных болезней. По мнению эксперта, четко прослеживается закономерная связь, когда болезнь возникает, если мы находимся в конфликте или в стрессовом состоянии. Расхожее мнение, что все болезни — от нервов, подтверждают как раз специалисты альтернативной медицины.

«Наше тело направляет все силы на разрешение конфликта, ищет пути выхода из него и, таким образом, спасает наш организм, который природа настроила на выживание. После этого наше тело начинает восстанавливаться, этот процесс может выглядеть как воспалительный, а внешними проявлениями станут нагноение и повышение температуры — это способы освобождения тела от лишних клеток, от отработанного материала, который был необходим во время стресса», — раскрыла механизм Анастасия Коткова.

Специалисты по психосоматике расшифровывают ангину следующим образом: конфликт или мысль они предлагают представить в виде большого куска, который вы отхватили, но не можете проглотить и, как следствие, переварить.

Этим куском как метафорой может быть большой проект на работе, либо огромная ответственность, которую вы взвалили на себя, но это дело оказалось непосильной ношей. Если все же удается потушить конфликт или удачно реализовать проект на работе, то наш организм реагирует восстановлением в виде тонзиллитов и ангины.

Одна сторона повышения температуры и гнойных процессов — эмоциональная, психическая разрядка, другая, трудно, но поддающаяся лечению, — подавление собственных эмоций. Это могут быть невысказанные обиды или глубоко сидящий гнев, страх обидеть других, желание угодить и всегда быть «хорошим».

В качестве примера эксперт приводит конфликты с начальством, в которых вы зачастую не можете проявить всю полноту раздирающих вас мыслей и чувств в силу необходимости подчиняться и материальной зависимости.

Удержание в узде своих мыслей уже за порогом офиса приводит вас к телесной, но не к эмоциональной разрядке, которая, согласно логике нашего организма, выплескивается в данном случае в болезни горла. Поняв это и научившись управлять своими переживаниями, вы избавитесь и от застарелых болезней.

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