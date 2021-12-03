Слухи о воссоединении пары множатся с небывалой скоростью. Но служит ли официальный выход в свет тому подтверждением?

Топ-модель Ирина Шейк не скрывает нежных чувств к своему экс-возлюбленному, актеру и кинорежиссеру Брэдли Куперу. Звезды снова появились вместе на публике: счастливую пару повстречали на премьере фильма «Аллея кошмаров» в Нью-Йорке. Отдельное внимание поклонники обратили на неприличный кожаный наряд селебрити с глубоким декольте.

35-летняя Шейк показалась на красной дорожке в брючном костюме. Под жакетом была кожаная портупея. И больше ничего. Образ манекенщица подчеркнула помадой винного оттенка и стильной укладкой. Купер, к слову, поддержал стиль экс-возлюбленной — появился в костюме черного цвета. Оба выглядели, по мнению фанатов, просто шикарно, правда, позировать вместе перед камерами отказались.

«Какие красавчики!»

«Хоть бы снова сошлись! Они же классно смотрятся вместе…»

«Обожаю эту пару. Пусть будут счастливы!» — комментируют новость юзеры в сети.

WMJ.ru напоминает, что Ирина Шейк и Брэдли Купер жили вместе несколько лет. У некогда влюбленных родилась дочь Лея. Сейчас малышке четыре года. После расставания звездам удалось сохранить прекрасные отношения: они делают все возможное, чтобы не ранить чувства ребенка. Впрочем, порой и сами наслаждаются обществом друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирину Шейк и Брэдли Купера видели вместе, гуляющими за ручки по улицам Нью-Йорка.