Вокруг энергии открытий! Китайский совет дня на пятницу, 3 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 3 декабря.

Пятница будет яркой и оживленной. И дело не только в том, что это последний день рабочей недели. Энергии этой пятницы — открытие нового.

Рекомендуется планировать на тот день открытие нового бизнеса, презентации и дни открытых дверей. Хорошо пойдут новые романтические знакомства, выход на новую работу, начало учебы.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Не стоит в этот день идти на прием к врачу или посещать больницу. Не надо начинать диету и брать кредиты. Есть вероятность потерь денег и документов. Будьте аккуратнее.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.