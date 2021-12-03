Вокруг энергии открытий! Китайский совет дня на пятницу, 3 декабря

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Татьяна Бендзь
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Сегодня благоприятный день для всего нового. За исключением только двух вещей.

Вокруг энергии открытий! Китайский совет дня на пятницу, 3 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 3 декабря.

Пятница будет яркой и оживленной. И дело не только в том, что это последний день рабочей недели. Энергии этой пятницы — открытие нового.

Рекомендуется планировать на тот день открытие нового бизнеса, презентации и дни открытых дверей. Хорошо пойдут новые романтические знакомства, выход на новую работу, начало учебы.

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Не стоит в этот день идти на прием к врачу или посещать больницу. Не надо начинать диету и брать кредиты. Есть вероятность потерь денег и документов. Будьте аккуратнее.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-6° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.74
-0.32 83.24
-0.57
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