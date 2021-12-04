Цветок раздора: почему нельзя держать орхидею у себя дома

Ни для кого не секрет, что растения обладают своей собственной, особенной энергией. Порой она настолько сильна, что может перевернуть нашу жизнь с ног на голову. Одной из самых мощных энергетик обладает загадочный цветок под названием орхидея. Но что можно ожидать от этого растения? Что твердят народные поверья на этот счет?

Ослабитель

Орхидея очень сильно влияет на характер мужчины. Если растение стоит в его комнате или офисе, то она сделает представителя сильного пола слабохарактерным и ведомым. Он не сможет отстаивать свое мнение и защитить то, что ему дорого. Однако, если поставить цветок с властным и жестоким человеком, то это значительно смягчит его характер.

Нельзя забирать у прежнего хозяина

Этот цветок крепко привязан к своему хозяину, поэтому когда он попадает в «чужие руки», то одновременно с ним высвобождается негативная энергия, которая может отравить вашу жизнь подобно яду. Поэтому не удивляйтесь, если в вашем доме начнутся ссоры и недопонимания.

Растение-вампир

Издревле люди верили, что орхидея обладает способностью высасывать энергию из человека. Ее даже в народе прозвали «цветком-вампиром». Будто бы сами корни его готовы пробраться недра вашего энергетического резервуара и забрать все ваши силы, мотивацию и тягу к жизни.

Депрессия

Считается, что этот цветок вызывает депрессию у своих владельцев, поэтому слабонервным не рекомендуют обзаводиться этим цветком.

Больная орхидея

Больное растение советуют сразу же удалить из дома, в ином случае оно принесет в вашу жизнь череду бед и несчастий.

Полезные свойства орхидеи

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Она раскрывает таланты и помогает добиться успеха;

Если за орхидеей ухаживать, то она отплатит вам очищением дома от негативной энергии и будет вас оберегать;

Подаренная супружеской паре орхидея выведет их отношения на совершенно новый уровень;

Мужчина, подаривший женщине этот цветок, по-настоящему любит ее;

Где размещать?

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Гостиная, кухня, столовая комната - в этих помещениях у орхидеи не будет возможности никак повлиять на своих «хозяев», пишет сайт «Ваша теплица».

Она должна располагаться на западе или востоке. Так цветок убережет вас от негативной энергии и очистит ауру; на юго-востоке — благоприятно повлияет на ваше финансовое положение; на юго-западе — возродит былые чувства и укрепит отношения между супругами; на северо-западе — цветок уберет из вашей жизни семейные скандалы.

Согласно фэн-шуй, располагать фаленопсис в спальне нельзя. Орхидея — это ночное растение, поэтому свою активность она проявляет именно ночью, когда человек наиболее уязвим. Логично, что в это время растение имеет отличную возможность повлиять на ваше самочувствие или циркуляцию энергии.

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