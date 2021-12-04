«Такая малышка»: фанаты поразились исхудавшей МакSим на фото

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» после перенесенной болезни демонстрирует прекрасную физическую форму.

Певица МакSим после своего чудесного выздоровления не перестает тревожить фанатов. Только теперь уже своим великолепным внешним видом.

Недавно мама двух очаровательных девочек опубликовала на своей странице в Instagram снимок в строгом, но в то же время весьма провокационном наряде, который поклонники не могли оставить незамеченным.

На фото без какой-либо подписи МакSим позирует в облегающем черном платье с актуальным белым воротничком. При этом стройные ноги певицы делают еще более совершенными черные лаковые туфли на высокой платформе и огромных каблуках.

Добавляют дерзости и сексуальности в этот образ черные колготки с имитацией чулок и, конечно, огненные локоны исполнительницы, свободно струящиеся по плечам.

Поклонники пришли в восторг от снимка и засыпали своего кумира комплиментами.

Instagram @maksimartist

«Великолепная красотка. Ты прелесть, бриллиант и украшение этого мира»;

«Девочка с модельной внешностью»;

«Ты на каждой фотографии такая разная, но при этом всегда изумительно красивая», — признались фанаты.

Однако некоторые обратили внимание на то, что исполнительница все еще не восстановилась после перенесенной летом болезни. По мнению фолловеров, на это указывает излишняя худоба певицы, которую облегающий наряд только сильнее подчеркнул.

«Господи, как исхудала»;

«Да, согласен! Откармливать нужно, срочно»;

«Кушай побольше», — посоветовали МакSим подписчики.

Между тем, пока поклонники волнуются за ее здоровье, 38-летняя певица смело демонстрирует свои спортивные достижения. Недавно знаменитость продемонстрировала в соцсети, как она выполняет стойку на руках.

Фанаты заволновались, не рано ли артистка приступила к тренировкам, учитывая, что из-за не так давно МакSим провела на больничной койке почти два месяца.

Певица находилась в состоянии искусственной комы, ее подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Благодаря усилиям врачей и врожденному жизнелюбию и целеустремленности хрупкой девушке удалось победить болезнь и вернуться к своим любимым дочкам и творчеству.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица МакSим впервые вышла на сцену после коронавируса и комы.