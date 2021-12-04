Рожков резко ответил Мясникову на критику шуток «Уральских пельменей»

Участник коллектива «Уральские Пельмени» Андрей Рожков ответил своему коллеге Вячеславу Мясникову на высказывания о том, что шутки на шоу стали не такими смешными, как раньше. В разговоре с Teleprogramma.pro он указал на то, что рейтинги программы продолжают оставаться стабильно-высокими.

«Давайте просто посмотрим на рейтинги программ, где показывают шоу, и все сразу станет понятно. Мы тут внутри коллектива уже варимся долгое время. Можем давать неадекватную оценку всему, что происходит. Мне тоже может что-то казаться или не казаться. Рейтинги говорят об обратном», — заявил он.

Зрители все еще смотрят любимое шоу, и не собираются от него отказываться. Кроме того, коллектив регулярно пробует что-то новое — пусть даже с переменным успехом. Например, к Новому году у «Уральских пельменей» запланированы сюрпризы.

«Есть какие-то творческие переживания. Хочется всегда лучше, смешнее. Не всегда это получается. Но это нормальный процесс. Скажу, что к Новому году будут сюрпризы, но пока рассказывать не буду. Не имею права», — создал интригу Рожков.

Мясников ранее критиковал номера «Уральских пельменей» — утверждал, что в жанре коротких постановок наблюдается кризис, ведь многое уже испробовано.

Андрей Рожков, пусть и возразил коллеге, думает о том же — недавно 5-tv.ru публиковал его мнение об уходе юмористов «старой школы» в прошлое и замещении их стенд-ап комиками.