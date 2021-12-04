Потолстевшего Григорьева-Апполонова сравнили с пожилым Антоновым: «Расстроил»

Солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова перестали узнавать фанаты. 51-летнего артиста упрекнули в чрезмерной любви к еде и пагубным пристрастиям: он якобы слишком сильно потолстел, и теперь не вызывает той же радости, что была десять лет назад.

На мысли о том, что Григорьев-Апполонов совсем «забросил себя», поклонников навели кадры с последнего интервью артиста. Певец снялся в программе Леры Кудрявцевой, где отвечал на каверзные вопросы. Однако даже откровения музыканта не произвели такого фурора, как его внешность.

«Что случилось с Андреем?»

«Лицо спитое конкретно!»

«Расстроил своим внешним видом…» — цитирует недовольных фолловеров артиста KP.RU.

Как ни странно, певца уже начали сравнивать с 76-летним поэтом-песенником Юрием Антоновым. Морщины вокруг глаз, припухшие щеки и много лишних килограммов — все это, по мнению юзеров, сильно состарило кумира миллионов.

Instagram @apollonov_ag, ТАСС /Савостьянов Сергей

Некоторые полагают, что Андрей Григорьев-Апполонов стал выглядеть хуже после развода. В сентябре 2019 года распался его союз с красавицей Марией, родившей двоих детей — Артемия и Ивана. Бракоразводный процесс длился очень долго. По слухам, артист не хотел отпускать любимую женщину и до последнего надеялся на примирение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Андрей Григорьев-Апполонов показывает всем свои трусы.