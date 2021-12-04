Самолет-разведчик США опасно сблизился с российским пассажирском бортом над Черным морем

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Оксана Тарасова
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Между пассажирским Airbus A330 и американским военным воздушным судном по вертикали было менее 20 метров, на запросы с земли нарушитель не отвечал.

Фото, видео: РИА Новости / Министерство обороны РФ; flightradar24.com; jetphotos / M.T, Eric Page Lu, Sardor Durumov

Пассажирский лайнер, принадлежащий российской авиакомпании, сменил курс в небе над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. По данным 5-tv.ru, неопознанное воздушное судно подошло близко к российскому Airbus A330, летевшему из Тель-Авива в Москву. Диспетчеры дали экипажу последнего команду снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон.

По информации источника в авиадиспетчерских службах, разведчик США хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации над Черным морем и вскоре приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив — Москва. Все запросы с земли нарушитель проигнорировал.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров», — сказал собеседник агентства «Интерфакс».

Фото, видео: Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Накануне сообщалось о двух самолетах-разведчиках, которые «потребовали» сопровождения российскими военными истребителями над той же акваторией. Экипажи идентифицировали американские судна как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США.

Российские летчики дождались разворота иностранных разведчиков от государственной границы и вернулись на базу. В Национальном центре управления обороной РФ показали видео, снятое с борта сопровождавшего российского истребителя.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, японский военный аналитик назвал советский истребитель самым быстрым в мире.

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