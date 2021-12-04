Сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева найден мертвым

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева — Дмитрий Ишаев — скончался в Хабаровске. По данным 5-tv.ru, тело мужчины было найдено в отеле «Парус».

По предварительной информации, Дмитрий страдал из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Предположительно, причиной трагедии мог стать инфаркт.

Дмитрий Ишаев известен не только как сын чиновника — он успел заработать нехорошую славу. По информации KP.RU, у мужчины шестеро детей, которые постоянно проживали с тестем. В 2018 году он якобы принялся воспитывать одну из своих дочерей «грубыми методами», вследствие чего нарвался на грубость 63-летнего родственника — завязалась драка. Сына губернатора подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений пожилому человеку, и ему грозило до восьми лет тюрьмы. Однако вскоре оправившийся от побоев тесть простил зятя.

Как сообщает издание, не ладилось у Дмитрия и с женщинами. В 2009 году по неизвестной причине погибла его возлюбленная Александра. Ходили слухи, что мужчина мог вытолкнуть ее из окна 13-го этажа. В 2016-м при пожаре погибла вторая избранница Ишаева — Ольга. Несмотря на массу версий, обе трагедии признали случайностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 17 февраля 2021 года Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-губернатора Хабаровского края в растрате семи с половиной миллионов рублей. Виктору Ишаеву, которого раньше подозревали не только в финансовых махинациях, но даже в убийствах, грозило семь лет колонии.

Но суд учел награды, состояние здоровья и наличие несовершеннолетних внуков на иждивении и приговорил 72-летнего экс-чиновника к пяти годам условно с пятилетним испытательным сроком, а также обязал выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.