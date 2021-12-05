Не наломайте дров: астропрогноз на неделю с 6 по 12 декабря

Растущая Луна сулит приток энергии, поэтому любые наши планы, начинания и идеи имеют великолепную возможность воплотиться и получить шанс на успешное развитие, говорит астролог Алена Никольская.

«Еще один важный аспект — между Марсом и Юпитером. Марс — планета, отвечающая за наши действия, за отвагу и желание активно действовать, и сейчас такое время, когда Марс заканчивает свой бег по знаку зодиака Скорпион, которым управляет наряду с Овном», — описала Никольская расположение небесных тел.

Подопечным красной планеты Овну и Скорпиону такой звездный расклад предоставит на неделе заключительный шанс совершить значительный прорыв в жизни.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Стрельцы и Козероги покажут небывалую активность и проявят себя в полной мере, это объясняется тем, что текущее время принадлежит им, именинникам декабря. При этом эмоции многих будут зашкаливать: Венера и Плутон идут на активное сближение.

Представители огненной стихии Овен, Лев и Стрелец, а также «дети» Земли — Телец, Дева и Козерог — почувствуют ресурсы для осуществления серьезного прорыва, но, чтобы все прошло без сучка без задоринки, им придется взять под контроль свои эмоции, иначе возрастает риск наломать дров.

Воздушные знаки Близнецы, Весы и Водолей, а также принадлежащие к водной стихии Рак, Скорпион и Рыбы могут открыть для себя новые горизонты, которые позволят продемонстрировать свои лучшие качества как на работе, так и в творчестве.

Астролог напомнила, что конец года — отличное время для ревизии пройденных ошибок и оценивания лучших моментов. Этот анализ необходим, чтобы уже сейчас начать планировать год следующий, чтобы войти в него с позитивным настроем на успех.

«На этой неделе у всех знаков зодиака будут включаться животные инстинкты, мы будем настоящими собственниками: нам захочется контролировать всех своих близких, коллег и более членов семьи», — предупредила провидица.

Китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков

Такое рвение, вплоть до требований предоставлять отчет, ни к чему хорошему не приведет. Эксперт напомнила, что у каждого человека есть право выбора и свобода волеизъявления, и при стремлении «дожать» близких, особенно детей, вы рискуете получить очень яркую агрессивную реакцию.

«Берегите себя, своих близких и свои нервы, и тогда все сложится хорошо. Воспользуйтесь растущей Луной для того, чтобы сделать важные вложения в свое будущее», — подытожила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря предупредил о генеральных уборках, свиданиях и риске разводов.