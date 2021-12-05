Изменившийся до неузнаваемости Юрий Антонов обратился к поклонникам

В последние годы 76-летний артист редко появляется на публике из-за проблем с ногой.

Народный артист России Юрий Антонов в последние несколько лет очень редко появляется на публике из-за проблем со здоровьем. Однако ради участия в новогоднем концерте «Песни года», где ему должны были вручать специальную награду, 76-летний певец записал видеообращение.

На кадрах исполнителя едва ли можно было узнать. Антонов предстал перед поклонниками в черной кепке, толстовке и темных очках.

«Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем пятидесятилетие передачи „Песня года“. Представьте, уже полвека этой передаче! Мне просто не верится, потому что, когда я был очень молодой и участвовал в „Песне года“, думал: „Господи…“. Вернее, я даже не думал, сколько пробежит лет, и как я буду здесь выступать… Спасибо „Песне года“ за все!» — сказал Антонов.

Как известно, три года артист страдает от мучительных болей в ноге. В 2018 году музыкант получил травму — в результате падения у него случился разрыв мениска.

Этим летом певцу пришлось лечь под нож хирургов из-за больной ноги. Операция прошла в Вене в одной из элитных клиник, пишет StarHit.ru.

По словам Антонова, ему произвели замену пострадавшего сустава на искусственный и этот процесс был очень болезненным, и артисту пришлось буквально заново научится ходить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что потолстевшего Григорьева-Апполонова сравнили с пожилым Юрием Антоновым.