Аллегрова в черном балахоне вышла из самоизоляции ради «Песни года»

Певица Ирина Аллегрова, которая долгое время не выходила на сцену из-за пандемии, приняла участие в «Песне года» в столичном «Мегаспорте». Артистка порадовала поклонников своим новым номером.

Исполняя песню «Имя твое», премьера которой состоялась на фестивале «Новая волна» этим летом, артистка выложилась по полной. Аккомпаниатором стал композитор Игорь Крутой. Для выступления Аллегрова предпочла свободный черный наряд, напоминающий балахон.

Как пишет сайт KP.RU, в последнее время знаменитость проводит все свое свободное время в подмосковном поселке «Советский писатель» с дочкой Лалой и внучкой Александрой, где, по признанию самой звезды, она отдыхает от концертов и увлекается выпеканием домашнего хлебя и булочек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фото Ирины Аллегровой без макияжа и парика попало в сеть.