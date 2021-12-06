🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 декабря, растущая Луна в Козероге сулит успех представителям ряда астрологических символов. Некоторым стоит решиться на перемены в своей жизни. День отлично подходит для планирования. Ставьте перед собой только те цели и задачи, которые сможете выполнить.

♈ Овен

6 декабря Овнам необходимо собраться с силами и выполнить все поставленные перед собой задачи. День лучше начать с решения самых важных вопросов.

Космический совет: соберитесь с силами и решите все важные вопросы.

♉ Телец

Представителей этого знака зодиака ждет некоторое разочарование от хороших друзей. Отнеситесь к ним с пониманием, впоследствии они прояснят причину отстраненности.

Космический совет: отнеситесь с пониманием к давним друзьям.

♊ Близнецы

Близнецов 6 декабря ждет успех в очень важной сфере — любовной. Ждите хороших отношений и даже сюрпризов от партнеров или объектов вожделения.

Космический совет: только ровные отношения с партнером принесут результат на любовном фронте.

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♋ Рак

Избегайте в этот день любых физических нагрузок, Раки. Велика вероятность случайной травмы. Помните, что здоровье в наше время — самое главное.

Космический совет: помните о своем здоровье и берегите себя.

♌ Лев

Львам пришла пора решиться на перемены в жизни. Не бойтесь начать что-то новое, несмотря на конец года.

Космический совет: помните, все что ни делается — к лучшему!

♍ Дева

Проявите 6 декабря инициативу и сделайте то, что всегда хотели. Не бойтесь пригласить на кофе подругу или друга, с которыми давно не виделись. Кроме прочего, не помешает извиниться перед человеком за ранее совершенный неправильный поступок.

Космический совет: проявленная вовремя инициатива принесет свои плоды.

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♎ Весы

Успех представителей этого знака зодиака будет зависеть от образа мышления. С самого утра настраивайте себя на позитив. Только так вы сможете добиться поставленных целей.

Космический совет: настройте себя на позитивный лад.

♏ Скорпион

Займитесь 6 декабря решением личных проблем, Скорпионы. Вам за несколько дней стоит «разрулить» все дела. Поэтому не теряйте времени и действуйте уже сегодня.

Космический совет: уделите время решению накопившихся личных проблем.

♐ Стрелец

Люди, которых вы всегда считали друзьями, Стрельцы, могут вас сильно подвести. Ищите поддержку в своей семье. Близкие люди всегда готовы протянуть руку помощи.

Космический совет: ищите поддержку в кругу семьи и близких людей.

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♑ Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам 6 декабря хоть немного забыть о работе и посвятить время своей семье. Вечером стоит выбраться куда-нибудь вместе на прогулку или посетить кинотеатр.

Космический совет: посвятите время своим домочадцам.

♒ Водолей

В этот день представителям астрологического символа нужно проявить особое трудолюбие и рвение. Не перекладывайте список дел с одного дня на другой, начните что-то понемногу решать уже сейчас.

Космический совет: трудолюбие и рвение сегодня — ваш конек.

♊ Рыбы

6 декабря Рыбы смогут прекрасно справиться со своими прямыми обязанностями. От проделанной работы будете довольны не только вы, но и ваши родные, а также руководство.

Космический совет: пришло время продемонстрировать окружающим свой профессионализм.

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