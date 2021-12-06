Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 6 по 19 декабря

Любое движение планет на небе непосредственно влияет на людей. Как именно отразятся перемещения тел на каждом из нас с 6 по 19 декабря, рассказала астролог Наталья Анисимова. Она назвала даты рождения тех, кто особенно почувствует воздействие планет и сможет использовать его себе на пользу.

Юпитер увеличит экспансию для рожденных:

16.02-20.02; 16.04-20.04; 17.05-21.05; 17.06-22.06; 19.08-23.08; 20.10-24.10; 19.11-22.11; 18.12-22.12.

Для вас ближайшее время — лучший период для профессионального развития и роста. Юпитер предоставляет все шансы, чтобы повысить авторитет и заслужить признание людей. Кроме того, не забудьте — вы можете рассчитывать на помощь, подарки и признание влиятельных лиц.

Сатурн структурирует жизненное пространство рожденных:

30.01-02.02; 30.03-02.04; 29.04-03.05; 31.05-03.06; 01.08-05.08; 02.10-05.10; 02.11-05.11; 01.12-04.12.

Сатурн, по словам астролога, одна из мрачных планет Солнечной системы. Потому, рожденным в эти даты в ближайшее время придется столкнуться с ограничениями и сопротивлением. Планета заставит вас выкинуть все лишнее из своей жизни. Не исключен в связи с этим и упадок настроения. Но не унывайте! Терпение. И вы добьетесь успеха!

Уран принесет сюрпризы рожденным:

03.01-05.01; 01.02-03.02; 02.03-04.03; 02.05-04.05; 03.07-05.07; 03.08-06.08; 04.09-06.09; 04.11-06.11.

Вам может захотеться изменений, обновления. Или эти самые изменения придут сами, причем внезапно. Но при любом раскладе переменам быть!

Марс разгорячит рожденных:

14.02-26.02; 15.05-27.05; 17.08-30.08; 17.11-28.11.

Марс, он такой — обжигающий. Потому в ближайшее время, вероятней всего, вы будете чаще раздражаться и проявлять агрессию. Но астролог заявляет — старайтесь держать себя в руках. Ведь могут возникнуть дела, требующие вашей активности. И в этот период никакой Марс их не испортит.⠀

Черная Луна может соблазнить рожденных:

06.03-10.03; 06.06-10.06; 08.09-12.09; 07.12-11.12.

Черная Луна — это искушения. Но поддаваться им не стоит. Вероятней всего, что пожалеете.

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

21.02-23.02; 22.05-24.05; 24.08-26.08; 23.11-25.11.

Влияние Кармических Узлов подскажет вам, куда вам дальше. А сама судьба может скорректировать ваш путь и показать ваши задачи.

Венера устроит праздник для рожденных:

14.01-19.01; 14.03-19.03; 14.05-19.05; 16.09-21.09; 16.11-21.11.

В ближайшие недели расслабьтесь и порадуйте себя. Устройте романтический вечер, прикупите новые вещи, флиртуйте.

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