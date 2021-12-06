Гороскоп на январь 2022 года для всех знаков зодиака

Январь 2022-го будет богат на события! Кто-то встретит свою любовь, кто-то — получит повышение на работе. Астролог Анастасия Широкова рассказала 5-tv.ru, что ждет все знаки зодиака в первый месяц нового года.

Анастасия Широкова

Астролог

♈ Гороскоп для Овна

Мартовские овны

(21 марта — 31 марта)

Январь — время, когда вы почувствуете небывалый прилив сил. Но Вселенная, судя по гороскопу, тут же начнет вас нагружать интересными и сложными сверхзадачами. Хотя вам и не привыкать, ведь это повод показать себя во всей красе.

В семье вам придется взять на себя роль вожака — решать вопросы различного характера. Наладьте отношения с детьми или, если у вас их еще нет, задумайтесь. Гороскоп показывает, что январь 2022-го — время для великих начинаний, которые в последующем принесут щедрые дары. Также актуально будет обратить внимание на новые контакты и связи. Велика вероятность встретить человека, который поможет вам в делах или выведет на другие полезные знакомства.

Апрельские Овны

(1 апреля — 20 апреля)

Гороскоп показывает, в январе 2022-го нужно уделить внимание своей карьере. Очень вероятно, что именно в этот месяц вам поступят предложения возглавить какие-либо серьезные проекты, занять высокую и очень ответственную должность. Не упустите момент показать себя во всей красе, блеснуть своими талантами и способностями.

Важно и то, что ваша фигура станет заметна не только формально, но и реально. Судя по гороскопу, вы сможете получить хорошую долю доверия ваших коллег и подчиненных. Будьте готовы к тому, что к вам потянутся за помощью и советами.

Полный гороскоп для Овна на 2022-й

♉ Гороскоп для Тельца на 2022 год

Апрельские Тельцы

(21 апреля — 30 апреля)

Время подключать хитрость и гибкость, так как вы рискуете попасть в неоднозначные ситуации и привлечь к себе странных и непонятных персонажей. Гороскоп показывает, они будут подначивать вас на незаконные действия, мотивируя тем, что вам удастся избежать ответственности. Хорошо подумайте, стоит ли ввязываться в сомнительные истории с подозрительными персонажами. Соблазн этого будет очень велик.

Именно сейчас вы можете попасть в зависимость от кого-то или чего-то. Также, как показывает гороскоп, велика вероятность, что вы сами станете жертвой обмана или предательства. Холодная голова и чистые руки — вот ваш девиз на январь 2022-го.

Майские Тельцы

(1 мая — 20 мая)

Гороскоп показывает, вас ждет смена социального статуса. Причем это может произойти неожиданным образом. Самый банальный пример — беременность с последующим официальным оформлением отношений. Не факт, что именно с вами произойдет эта история. Однако предупрежден, значит, вооружен.

Хотя тема любовных отношений будет очень актуальна для вас в январе 2022-го, обратите внимание на своего партнера. Если же его нет, самое время его обрести. Судя по гороскопу, сама Вселенная будет помогать вам в этом вопросе. Также для вас будут доступны приятности в виде путешествий. Поэтому вы вполне сможете позволить себе поехать в отпуск. Пусть даже и в не очень далекое путешествие.

Полный гороскоп для Тельца на 2022-й

♊ Гороскоп для Близнецов на 2022-й

Майские Близнецы

(21 мая — 31 мая)

Вы будете разбираться с любовной темой, и она окажется очень непростой. Есть вероятность, что вы резко закончите старые отношения и вступите в новые. Но хорошо подумайте, не берете ли вы кота в мешке и не наступаете ли на те же грабли. Судя по гороскопу, могут обостриться старые отношения, возможно, дадут о себе знать бывшие партнеры. Здесь тоже будьте внимательны: звонки и сообщения из прошлого должны вас насторожить — это история про грабли.

В делах, показывает гороскоп, будет сопутствовать успех и удача. Совершенно магическим образом появятся нужные люди в нужном месте в нужное время, чтобы помочь вам решить различные вопросы.

Июньские Близнецы

(1 июня — 21 июня)

Будьте внимательны, если планируете отпуск. Именно сейчас, судя по гороскопу, заграничные поездки могут сопровождаться пробуксовками, задержками, различными препятствиями и риском вообще никуда не уехать. В плане ближних поездок вам как раз придется изрядно помотаться. Но зато они принесут весьма ощутимый успех.

В личной жизни также будут происходить стремительные перемены и различного рода изменения. Судя по гороскопу, очень вероятен переезд. Если вы планировали это, но до сих пор не решались, самое время сделать рывок и осуществить задуманное. То же самое с повышением по службе. Самое время просить высокую должность и прибавку к зарплате.

Полный гороскоп для Близнецов на 2022-й

♋ Гороскоп для Раков на 2022-й

Июньские Раки

(22 июня — 30 июня)

Осторожно! Вы входите в зону турбулентности. Гороскоп показывает, высоки риски попасть в завихрения, состоящие из конфликтов, распрей, выяснений отношений и раздирающих внутренних противоречий. Самое идеальное — переждать эти войны. Но это может не получиться, так как сама Вселенная будет втягивать вас раз за разом в непримиримое противостояние с целью преподнести урок.

Чтобы разрядится, займитесь физическим трудом, запишитесь в спортзал или просто начните бегать вокруг дома. Главное — действовать. Бездействие, судя по гороскопу, вас только добьет, что может вылиться в проблемы со здоровьем. Опасайтесь обмана и подстав в этот период. У вас хорошая интуиция, главное, слушать ее и не отмахиваться от внутреннего голоса.

Июльские Раки

(1 июля — 22 июля)

Время разобраться и утрясти все недомолвки с партнерами. Это, судя по гороскопу, касается как личной жизни, так и деловой. Если вы справитесь с задачами по внесению гармонии и уравновесите все неприятные моменты, у вас есть шанс вступить на светлую сторону вашей жизни.

Есть и позитивные моменты: перемены, неожиданные и приятные бонусы и подарки. Гороскоп показывает, в вашей жизни может проиграться ситуация под названием «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Ряд негативных моментов может повлечь за собой позитивную развязку совершенно магическим необъяснимым образом.

Полный гороскоп для Рака на 2022-й

♌ Гороскоп для Льва на 2022-й

Июльские Львы

(23 июля — 31 июля)

Судя по гороскопу, вас будут мучить вопросы самоопределения. Это время внутренних конфликтов, когда вся поступающая информация будет кричать, где вы не дотягиваете и не развиваетесь. Возможна потеря энергии вплоть до болезни, поэтому будьте аккуратны. Берегите себя, а в конце месяца и свои любовные отношения, что будет непросто. Ведь появятся внешние обстоятельства, которые покажут истинное лицо ваших партнеров.

Это будет временем срывания масок и неприятных сюрпризов. Гороскоп показывает, вам следует обезопасить себя заранее, если в вашем шкафу припрятаны некоторые скелетики.

Августовские Львы

(1 августа — 22 августа)

В вашу жизнь ворвутся события не очень позитивного характера. Пройдет ряд проверок вашей дальнейшей судьбы в карьере или социальном статусе. Судя по гороскопу, есть вероятность, что вы будете втянуты в финансовые неприятности.

Однако во всех негативных моментах рассчитывайте на своих партнеров. Как личных, так и деловых. От них вам будет поддержка и с высокой долей вероятности помощь. Однако ваше эго будет изрядно уязвлено. Неприятные моменты можно ожидать со стороны старших родственников, начальства и государственных органов. Если вы в ожидании проверок — подготовьтесь как следует. Гороскоп показывает, вам следует постелить соломку везде, где можно.

Полный гороскоп для Льва на 2022-й

♍ Гороскоп для Дев на 2022-й

Августовские Девы

(23 августа — 31 августа)

Гороскоп показывает, вас посетит бунтарский дух. Но вы вдруг обнаружите, что оказались в ситуации «Один в поле воин», без поддержки единомышленников. Будьте осторожны в высказываниях, которые могут стоить вам репутации или того хуже — головы, должности или семейного положения.

Очень вероятно, вас постигнут ситуации, которые имели место в прошлом. Судя по гороскопу, это могут быть одни и те же события или нечто похожее на них по смыслу, но с участием других героев. Особенно это будет касаться участия в разного рода массовых мероприятиях. А также в плане личных отношений. Поберегите себя от старых ошибок и хождения по кругу одних и тех же проблем.

Сентябрьские Девы

(1 сентября — 22 сентября)

Вас ждет удивительное и одновременно странное время, когда представится казавшаяся нереальной возможность изменить свою жизнь, совершить скачок. Судя по гороскопу, это поистине судьбоносное время. Следите за знаками.

Любая активность в вашем поле должна быть замеченной и тут же преобразована в те самые гипер-прыжки. Гороскоп показывает, у вас появится трудный, но все-таки шанс исправить ошибки прошлого. Однако вас не будет покидать ощущение, что сама Вселенная ведет вас за руку в неведомое путешествие.

Полный гороскоп для Девы на 2022-й

♎ Гороскоп для Весов на 2022-й

Сентябрьские Весы

(23 сентября — 30 сентября)

Наступает время, когда вы можете проявить лидерские качества на фоне внешней суматохи. Возможно, вы выступите для кого-то спасителем и таким образом получите человека, которому можно доверять в трудной критической ситуации. После этого, как показывает гороскоп, к вам потянутся страждущие. Здесь важно выстроить границы, с чем у вас изначально, скорее всего, есть некоторые проблемы.

Однако не все воспримут ваш успех радостно. Появятся завистники, которые будут подтачивать вашу уверенность в себе сплетнями и слухами. Судя по гороскопу, вам следует выставить эмоциональную защиту и самую большую дистанцию с этими персонажами.

Октябрьские Весы

(1 октября — 23 октября)

Удивительное время. «Везуха и пруха» со всех сторон. У вас появится ощущение собственной значимости и личной силы. Судя по гороскопу, начальство будет носить вас на руках, повышать в должности и выдавать премии.

Если вы давно хотели начать работать на себя, то, как показывает гороскоп, самое время сделать финт ушами. Вы удивите себя и свое окружение невиданными прорывами. Не упустите шанс, который даст вам жизнь.

Полный гороскоп для Весов на 2022-й

♏ Гороскоп для Скорпиона на 2022-й

Октябрьские Скорпионы

(24 октября — 31 октября)

Весьма конфликтное время. Вам захочется рвать и метать, но этого сделать не получится. Возможно, к счастью. Судя по гороскопу, вы будете в состоянии крайнего неудовлетворения делами, но сделать ничего не сможете.

Нужно просто переждать и перетерпеть. Вы это умеете, если нужно. Кто как не вы умеет ждать. Постарайтесь не сливать на злость на любимого человека, хотя этого вам будет очень сильно хочется.

Ноябрьские Скорпионы

(1 ноября — 22 ноября)

Вы будете пребывать в достаточно расслабленном состоянии. Отдыхайте, пока есть возможность. Проведите время с близкими. Все равно планировать и совершать важные дела сейчас, как показывает гороскоп, бесполезно.

Энергия этого месяца не располагает к великим свершениям. Однако, если вы планируете отпуск в путешествиях, то это может не получится. Особенно, если планировать будете вы сами. Судя по гороскопу, здесь лучше довериться партнеру или тем, с кем вы планируете отправиться в поездку.

Полный гороскоп для Скорпиона на 2022-й

♐ Гороскоп для Стрельцов на 2022-й

Ноябрьские Стрельцы

(23 ноября — 30 ноября)

Самое время запланировать публичные выступления, общение с единомышленниками. Можно наконец-то пойти к начальству за повышением. Гороскоп показывает, если вы работаете на себя, считайте, что время замысла новых проектов пришло.

Однако пока это только мечты и планы. Но именно в январе 2022-го так полезно будет помечтать, отпустив на волю свое воображение. Гороскоп показывает, оформиться во что-то материальное это может позже, когда сменится энергия этого вальяжного месяца.

Декабрьские Стрельцы

(1 декабря — 21 декабря)

Магическим образом из вашей жизни отвалятся ненужные контакты. Судя по гороскопу, сначала вам это покажется не очень приятным. Особенно, если вы являетесь натурой привязчивой. Однако на смену им придут более прогрессивные продвинутые, действительно нужные и полезные контакты. Не только в деловом, но и в плане вдохновения, наполнения, вероятно, даже новой дружбы.

Гороскоп показывает, если вы не будете цепляться за старое и отжившее, то получите все причитающиеся бонусы.

Полный гороскоп для Стрельца на 2022-й

♑ Гороскоп для Козерогов на 2022-й

Декабрьские Козероги

(22 декабря — 31 декабря)

В вашей жизни появится что-то новое, но оно будет с некоторым душком. Что это значит: новое — это некая замануха. Гороскоп показывает, придется заплатить за некие дары и заплатить чем-то не очень приятным. Велика вероятность серьезных конфликтов на работе или ощущение, что вы не владеете ситуацией. Не контролируете ее. А это для вас очень сложная история.

Не доверяйте личную информацию малознакомым людям, да и давно знакомым тоже не стоит ее доверять. Судя по гороскопу, велика вероятность неприятной утечки.

Январские Козероги

(1 января — 20 января)

Гороскоп оказывает, что это самое время посвятить время оздоровлению и медитации. Очистить свой дух и тело. Вы, как человек практичный, можете отнестись к этому скептически. Однако подумайте о том, что очищение и обновление способствуют дальнейшему личному развитию и росту.

Если вы творческий человек, то это время, когда вы можете создавать невероятные шедевры. Гороскоп показывает, для вас наступает период нереального вдохновения и откровений высшего характера.

Полный гороскоп для Козерога на 2022-й

♒ Гороскоп для Водолеев на 2022-й

Январские Водолеи

(21 января — 31 января)

Рабочее напряжение нарастает. Однако на личном фронте судя по гороскопу, все хорошо. Можно даже позволить себе небольшой романтический отдых со второй половинкой. Это будет правильным решением, так как в это время под ударом ваша нервная и сердечно-сосудистая системы.

Гороскоп показывает, особенно полезно будет поберечь себя в период соляра, то есть дня рождения. Знаки зодиака, имеющие изначально слабое Солнце, к которым Водолей вполне себе относит, теряет много энергии в этом годовом переходе. Поэтому Водолеи, обладающие хорошей долей интуиции, стараются провести свой личный праздник в спокойной обстановке вдали от суеты и громких поздравлений родни и коллег.

Февральские Водолеи

(1 февраля — 18 февраля)

Для вас месяц будет спокойным и размеренным. Вам может не понравиться отсутствие движения. И даже может показаться, что вы никому не нужны. Однако, как показывает гороскоп, это всего лишь периодическое ощущение. Уделите внимание себе любимому. Займитесь тем, чем давно хотели, но никак не доходили руки. Например, сходите к косметологу, на массаж, запишитесь в спортзал. Не забывайте, что существует такая приятная вещь как шопинг.

Займитесь планированием финансовых вопросов. Судя по гороскопу, вам следует задуматься об инвестициях. Причем они могут быть не только материального, но и духовного, творческого характера.

Полный гороскоп для Водолея на 2022-й

♊ Гороскоп для Рыб на 2022-й

Февральские Рыбы

(19 февраля — 28 февраля)

В вашей жизни могут наступить неконтролируемые перемены. Особенно, касающиеся социального статуса. Судя по гороскопу, вероятны некие потери. Например, понижение в должности или уменьшение заработной платы. Ощущение отсутствия перспективы и потерянного времени грозит навалиться на вас как снежный ком. Гороскоп показывает, не стоит делать из этого трагедию. Проживите достойно этот период, не впадая в депрессию, и помните, что все временно и скоро наступят другие времена.

Мартовские Рыбы

(1 февраля — 20 марта)

Судя по гороскопу, вас ждут соблазны. Например, материального или сексуального характера. Вам кажется, ситуация обстоит определенным образом, однако, это может быть далеко не так. Подумайте о тех иллюзиях, на которые так щедра в отношении вас Вселенная. А в этот раз все еще серьезнее.

Помните, что все тайное чаще всего становится явным. Гороскоп показывает, это как раз тот случай. На кону ваша профессиональная, деловая, а также личная репутация.

Полный гороскоп для Рыб на 2022-й