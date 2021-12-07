5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 7 декабря?

Вторник день неустойчивых энергий. В этот день произойдет смена месяца и на тридцать дней наступит царство Металлической Крысы. Как и все дни смены энергий, этот вторник принесет неопределенность и сумятицу.

Если не хотите, чтобы неопределенность помешала вашим планам — утилизируйте эту энергию. Лучший способ — уборка, то есть ликвидация хаоса и уменьшение энтропии.

Продолжайте делать то, что не успели сделать в понедельник — смело избавляйтесь от токсичных отношений, тяжелых мыслей и переписывайте карту вашей судьбы в светлых и радостных тонах. Уже скоро эта новая карта понадобится вам в путешествии по территории вашей жизни.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.