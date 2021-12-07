Враг под розовой оболочкой: чем опасны сосиски и кому их запрещено есть

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru диетолог Бобровский рассказал, при каких заболеваниях колбасу и сосиски лучше исключить из рациона.

Категорически нельзя есть сосиски и колбасы людям, страдающим от лишнего веса, а также склонным к лишним килограммам. Таким мнением в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделился врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

По словам эксперта, мясосодержащие продукты могут навредить и тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта ЖКТ, например, гастрит. Противопоказан продукт и людям, имеющим жалобы на проблемы с печенью.

Сосиски и колбасы не принесут пользы людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, в группе риска страдающие от атеросклероза.

Стоит воздержаться от употребления сосисок и пациентам с нарушением обмена веществ.

«Из десяти причин смертности современного человека, шесть связаны с питанием. В том числе это употребление тех же самых рафинированных продуктов, в перечень которых входят и сосиски», — заметил специалист.

Часто употреблять в пищу сосиски не стоит, предупредил диетолог. Они должны стать «праздничным» блюдом, то есть редким. Считается, что есть сосиски можно не больше одного раза в неделю, особенно если человек склонен к сердечно-сосудистым заболеванием и избыточному весу.

А вот определить качество сосисок по внешнему виду практически невозможно, заверил эксперт. Любой производитель стремится к тому, чтобы продукция выглядела внешне привлекательно и продавалась. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать полезные сосиски.